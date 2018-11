Plekanec prozradil jména dvou týmů, kde bude hrát. Kdy nastoupí s Jágrem?

Je rozhodnuto. Tomáš Plekanec ví, které dresy bude v této sezoně oblékat. Před pár týdny skončila jeho mise v NHL, kde odehrál 1001 zápasů. Ty další už budou prvoligové a extraligové. Šestatřicetiletý útočník bude nastupovat v dresu kladenských Rytířů a v barvách brněnské Komety. Za Kladno by chtěl nastoupit už v sobotním domácím duelu proti Litoměřicím, pokud bude po zranění zad zdravotně fit.

Konec v Montrealu přišel před dvěma týdny, loučení s týmem, kde poprvé Plekanec nastoupil v sezoně 2003/2004. Teď se vrací na led, kde začínal s velkým hokejem. Za Kladno hrál nejvyšší českou soutěž poprvé v ročníku 1998/1999. Před dvaceti lety zde začínal, teď se vrací nadobro ze zámoří.

„Jsem hrdý a mám ohromnou radost, že Tomáš Plekanec bude letos nastupovat za Rytíře Kladno. Tomáš se rozhodl správně. Přání Tomáše bylo, aby nastupoval i v extralize, bylo mu vyhověno. Bude nastupovat na střídavé starty za Kometu Brno," řekl k nové posile Jaromír Jágr, majitel kladenského klubu.

První liga, a ještě vyšší soutěž. „Pár dní jsem nad tím přemýšlel, priorita byla Kladno, tady odehraju tuhle sezonu. Otázka byla extraliga, chtěl bych odehrát co nejvíce zápasů. Dopadlo to s Brnem. Kometa je dva roky nejlepší tým v extralize, hrát v takovém týmu je nejlepší ocenění. Jsem rád, že jsem se domluvil s Liborem Zábranským (majitel a trenér Komety)," řekl ke své volbě Plekanec.

Jágr věří, že se vrátí, je bojovník

Ve hře bylo více klubů, kde mohl Plekanec zakotvit - mimo Kladna Brno, Sparta, Mladá Boleslav, Plzeň, Třinec a Vítkovice. „Určitě začnu na Kladně, doufám, že v sobotu. Jak to bude dále konkrétně vypadat, ještě nevím, musíme se domluvit," řekl Plekanec a okomentoval i možnou spolupráci s Jágrem. "Samozřejmě jsem nad tím taky přemýšlel, ale nevím, jestli bude Jarda hrát, pokud jo, budu strašně rád. Ale on bude hrát ještě čtyři pět roků," usmála se nová posila Rytířů.

Záznam: TK Jaromíra Jágra a Tomáše Plekance. Jaká je jejich budoucnost?

Po odchodu v roce 2002 do zámoří působil Plekanec v dresu Rytířů ještě v extralize v sezoně 2012/13 při výluce NHL. Nastupoval tehdy v útoku s majitelem klubu Jágrem a Jiřím Tlustým a připsal si ve 32 zápasech 46 bodů za 21 branek a 25 asistencí.

Co předvede v ročníku 2018/2019 a bude u toho opět Jágr?

Tomáš Plekanec rozluštil dlouho diskutovanou otázku. Za svoje další působiště zvolil 💙 #Kladynko a z rukou Jaromíra Jágra přebral dres Rytířů. 😍 Zároveň má vyřízeny starty do extraligové @HCKometa. https://t.co/ifffWEcV4h pic.twitter.com/WWfuTnYBN3 — Rytíři Kladno (@RytiriKladno) 26. listopadu 2018

"Jednoho dne se vrátím, ale nic neslibuju. Věřím, že jsem bojovník, a vždycky jsem byl. Nebudu to určitě vzdávat, budu bojovat až do konce. Myslím si, že vše je spojené s kolenem," řekl ke svému návratu na led Jágr.

Peníze nebyly prioritou

Při výluce NHL pobíral Plekanec za své angažmá na Kladně korunu. Jak to bude nyní? „Na to se musíte zeptat Jardy," usmál se kladenský odchovanec, že tohle téma nebylo prioritou při jeho rozhodování. Hlavním důvodem návratu je klub. "Chci hlavně pomoct Kladnu v baráži."

„Za kolik? Dobrá otázka, je to přesně takový, jak jsem předpokládal. V Kometě to bylo trochu dražší, tam musí platit benzin," dodal Jágr.

V boji o obhajobu extraligového titulu v play off Plekanec pomůže Brnu jen v případě, že Kladnu skončí sezona. "Od 15. února musí hrát za nás, aby mohl hrát baráž. To pro mě bylo prvořadé. Pokud bychom vypadli, je Tomáš volný a může jít do Komety Brno," doplnil Jágr.