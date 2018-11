Vytočený Prospal: Strašný, to je strašný! Já se snad ještě obleču, nebo zavolám na Floridu

„Co si o zápase opravdu myslím, to si nechám pro sebe, ale sem nejezdí žádní nazdárci, a když nejsi připravenej do zápasu a neodehraješ ho na šedesát minut... Když urazíš hokejového pánaboha a nejsi připravenej, tak nemůžeš vyhrát," kritizoval Prospal výkon svých svěřenců, které převzal před začátkem probíhající sezony.

Proti Frýdku-Místku přitom byli domácí Jihočeši obrovským favoritem a čekalo se, že právě pondělní zápas by je mohl nastartovat a vyvést z útlumu, do kterého v poslední době zapadli. „Nikam jsme nemuseli cestovat, netrávili jsme celý den v autobuse, takže bychom měli být maximálně připravení na začátek zápasu. A co se stane? Bum, vletíš tam a dostaneš zase gól," jako by se dvojnásobný mistr světa a majitel bronzu z olympiády 2006 zdráhal uvěřit, že jeho tým už od 4. minuty prohrával.

Václav Prospal

Právo/Vlastimil Vacek

I v součtu se dvěma kontumacemi za neoprávněný start hráče vyhrály Budějovice jediný z pěti zápasů. Z posledních osmi duelů vytěžily jen pět bodů a byly tak sesazeny z prvního místa Chance ligy. Konkurenti se na ně navíc v tabulce dotahují, vždyť z druhé příčky má Motor na deváté Litoměřice už jen sedmibodový polštář.

„Poslední dva tři týdny nehrajeme dobře," přiznává Prospal a ví, že jeho tým nezvládá především vstupy do utkání.

„Strašný! Je to strašný! Já už nevím, koho bych našel, abych ho tam dal na první střídání. To je prostě strašný! Strašný," kroutil hlavou třiačtyřicetiletý někdejší vynikající útočník, jenž v NHL odehrál 1108 zápasů, což je šestý nejvyšší počet ze všech Čechů.

Ach, to proměňování šancí... https://t.co/r5rEY6fGxM — ČEZ Motor ČB (@HC_Motor) 27. listopadu 2018

Na zachycení začátků utkání sice svůj tým připravuje, jenže efekt se zatím nedostavuje. „Já se snad obleču sám ještě, nebo já nevím... Nebo zavolám Dvořákovi na Floridu, aby mi sem přišel odehrát první střídání. Nebo Ferencovi někam do Kanady. Bůhví, kde bydlí," jmenuje své někdejší parťáky a bývalé hráče Českých Budějovic Radka Dvořáka a Andrewa Ference.

„To je samozřejmě vtip. Ale to je prostě strašný, vždyť na vstupech do zápasů tak záleží. Poslední minuty třetin, vstupy do třetin, vstupy do zápasů. Potřebuješ hráče, kteří chtějí puk, kteří ti chtějí udělat rozdíl. Začíná to u těch nejlepších, které v týmu máš. To, že máš zranění a nemoci, to je prostě součást hry. Tím si prochází každý mančaft. Na to nejde žehrat," nevymlouvá se českobudějovický patriot.

„Ale my jsme (proti Frýdku-Místku) dostali gól z každý herní situace. Z každý! Z každý! A není to poprvé, není to jen tenhle zápas," pokračoval v hodně ostrém tónu Prospal.

Václav Prospal ještě v minulé sezoně působil u národního týmu.

Právo/Vlastimil Vacek

Za Motor v pondělí poprvé nastoupil i dvaadvacetiletý útočník Václav Karabáček, který se po zářijovém návratu ze zámoří nechytil v extralize za Brno ani Hradec Králové a na jihu Čech se tak pokouší o restart kdysi nadějně rozjeté kariéry.

Karabáček vstřelil v pondělí první gól Motoru, Prospal ale výkony jednotlivců hodnotit nechtěl. „Určitě se k němu ještě vrátíme. Nějaký tlak do brány měl, dal náš první gól, který nás na chvilku vrátil do zápasu. Věřím tomu, že se bude jenom zlepšovat a vytvoří nám tady větší konkurenční prostředí, aby se někteří chytli za rypák. Aby si začali vážit ice timu a šance, že můžou hrát každý zápas," uzavřel Prospal, jenž poslední dvě sezony působil jako asistent trenéra Jandače u národního týmu.