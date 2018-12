Díky Tome, vítězi, aplaudovali mu v Kladně. A Plekanec zazářil gólem i skvělým výkonem

Po šesti letech znovu oblékl kladenský dres a návrat do mateřského klubu to byl velkolepý. Šestatřicetiletý hokejový útočník Tomáš Plekanec byl v utkání první ligy proti Litoměřicím hodně vidět a na výhře Rytířů 4:2 se podílel i krásným gólem pod horní tyčku ze 25. minuty, kterým zlomil bezbrankový stav.

Tomáš Plekanec při nástupu do utkání s Litoměřicemi.

Když hlasatel pár minut před utkáním předčítal sestavu domácích Rytířů, Plekancovo jméno v ní 4357 přítomných fanoušků neslyšelo. Že by muž s 1001 starty v NHL nakonec svůj návrat do kladenského dresu odložil? Že by jeho šest a půl týdne staré poranění zad ještě nebylo úplně vyléčené? Podobné obavy byly po pár vteřinách rozptýleny.

Na kostce nad ledem se totiž hned vzápětí objevily fotky Plekance z dětství a mládí, které následně vystřídaly videosestřihy z jeho působení nejen v Kladně, ale i reprezentaci a Montrealu. Fanoušci spustili bouřlivý aplaus, vyvolávali navrátilcovo jméno a děkovali mu za to, že přeci jen kývnul svému mateřskému klubu, přestože v klidu mohl jít o patro výš do extraligy; ne pouze na střídavé starty do Komety.

A potlesk ještě zesílil, když Plekanec vyjel z kabiny na led. Jako poslední z domácího týmu, s tradičním černým rolákem ke krku a svým oblíbeným číslem 14, kterého se Petr Vampola při svém letním příchodu do Kladna vzdal právě proto, kdyby se Plekanec v průběhu sezóny vrátil.

„Tady jsi doma", stálo na obřím transparentu doplněným podobiznou Plekancova obličeje, který fanoušci Kladna rozvinuli v kotli pár vteřin před prvním buly. „Díky Tome, vítězi", stálo na dalším.

Ze hry uplynulo přesně 51 vteřin, když Plekanec naskočil do svého prvního střídání. Obětavou prací pomohl ubránit dvě litoměřické přesilovky, v té druhé dokonce sám v úniku ohrozil soupeřovu branku. Když pak Kladno hrálo 110 vteřin dlouhou dvojnásobnou početní výhodu, Plekanec z pravého křídla připravil hned několik brankových příležitostí, jenže jeho spoluhráči žádnou z nich nevyužili.

Plekanec nastupující ve druhé útočné formaci s Patrikem Machačem a Adamem Kubíkem byl na ledě i dál k nepřehlédnutí, prakticky každá šance Rytířů nesla jeho podpis.

A ve 25. minutě i gólový podpis. Vteřinu po vypršení kladenské přesilovky totiž po pasu Vampoly vypálil Plekanec parádně nad vyrážečku gólmana Krále, takže zlomil bezbrankový stav. Tribuny znovu začaly skandovat jeho jméno, Plekanec radostně vystřelil ruku nad hlavu, aby pak přijímal gratulace nejen od spoluhráčů, ale na střídačce i od majitele klubu Jaromíra Jágra, jenž svůj debut v sezoně kvůli zdravotním komplikacím stále odkládá.

Další možnost vidět Plekance v dresu Rytířů mají nejen kladenští příznivci už v neděli, kdy Středočeši doma od 16 hodin hostí Frýdek-Místek.