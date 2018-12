Jágr mi bude zpětně všechno vyčítat, smál se Plekanec, jemuž fandila maminka i Šafářová

Jaký máte dojem z vašeho prvního zápasu?

Nevěděl jsem, co od toho mám čekat. Skoro sedm týdnů jsem nehrál a nastoupit po tak dlouhé době není jednoduché. Nebylo to špatný. Od půlky zápasu už jsem sice byl trochu unavený, celkově to ale šlo nad očekávání dobře. Dlouhá pauza bez zápasů byla trošku znát, ale na to, že jsem skoro sedm týdnů nehrál, jsem se cítil dobře. Když ještě trochu potrénuju, bude to ještě lepší.

Tomáš Plekanec při nástupu do utkání s Litoměřicemi.

Právo/Vlastimil Vacek

Záda, která jste poslední týdny léčil, se na ledě neozvala?

Trošku jsem se toho bál, ale bylo to dobré. Snad se mi s tím po zápase nic nestane, abych byl v pohodě i na neděli proti Frýdku-Místku.

Jak si vedl Tomáš Plekanec v dresu Kladna proti Litoměřicím?

Hodně vás potěšilo, že na premiérový zásah za Kladno jste nemusel dlouho čekat?

Jsem za ten gól rád, protože už předtím jsem měl dvě šance, jenže jsem je neproměnil. Říkal jsem si, že by bylo na čase taky netrefit gólmana, tak jsem rád, že se mi to povedlo. Vím, že fanoušci mají ode mě velká očekávání, ale ta jsou větší, než mám momentálně já sám po zranění. Ale po pár dobrých střídáních v první třetině jsem se do toho dostal trošku víc. Dopadlo to líp, než jsem čekal.

Tomáš Plekanec proti Litoměřicím: Góly 1 Asistence 0 Počet střel 7 Čas na ledě 20:53 +/- +1 Trestné minuty 0 Úsp. vhazování 82%

Na ledě jste strávil téměř jednadvacet minut, větší zápřah měl z vašeho týmu jen obránce Brendon Nash. Vyhovuje vám takový zápřah?

Tolik jsem nehrál minimálně poslední čtyři roky. Na přesilovkách už jsem taky nebyl tak tři roky. Je hezký se na ni dostat, než jen chodit na oslabení a pouze vyhazovat puky ze třetiny (směje se). Proto jsem si to dneska docela užil. Nevím ale, jestli dál zvládnu hrát tolik minut. Budu to muset trošku zkorigovat a mít kratší střídání. To ale s klukama vypilujeme.

Jak se vám hrálo v jedné útočné formaci s Adamem Kubíkem a Patrikem Machačem?

Byli výborní, hráli skvěle. Jsou dobří na puku, šikovní a myslí jim to. Připravili mi nějaké šance, klidně jsme mohli dát další tři čtyři góly. Užil jsem si to a snažil se s nimi držet krok. Bylo to dobré, doufám ale, že se budeme ještě zlepšovat.

Tomáš Plekanec při rozbruslení

Nepřišlo vám, že vás spoluhráči při přesilovkách někdy hledali až zbytečně moc často?

Něco jsme zkoušeli, pár šancí bylo, ale určitě bychom v přesilovce měli víc střílet. To je bez debat. Ale byl to první zápas, to vypilujeme.

Vnímal jste, když bezprostředně před zápasem běžely na kostce nad ledem záběry z vaší kariéry, a když fanoušci Kladna vyvěsili transparenty „Díky Tome, vítězi" a „Tady jsi doma" s vaší podobiznou?

Jasně že vnímal. Dopředu jsem moc nevěděl, co tam bude, ale bylo to krásné. Strašně jsem se těšil, že si zase zahraju před českými fanoušky, ať už v Kladně nebo jinde. Možná to na mně nebylo vidět, ale moc si toho cením a užívám. Atmosféra na kladenském stadionu je úžasná.

Fanoušci Kladna uvítali Tomáše Plekance.

Právo/Vlastimil Vacek

Byl jste rád, že v publiku seděly i vaše maminka a přítelkyně Lucie Šafářová?

Jasně. Rodina mě podporovala celou kariéru, celý život. Mamka v noci koukala na každý můj zápas, když jsem hrál v NHL. Jsem rád, že teď má tu šanci vidět mě hrát naživo.

Říkal vám po zápase něco Jaromír Jágr, který coby majitel klubu sledoval utkání ze střídačky?

Bezprostředně po zápase jsem ho ještě neviděl. Myslím, že už ze stadionu odešel. (směje se) Během zápasu nám předává postřehy, které vidí ze střídačky. Z ní je to jiný pohled a vždycky nám řekne něco zajímavého, co můžeme použít. Doufám ale, že začne brzo hrát, abychom si zase užili spolu na ledě.

Tomáš Plekanec ve svém prvním zápase za Kladno po návratu z NHL.

Právo/Vlastimil Vacek

Ani po vašem gólu jste se od Jágra ničeho nedoslechl?

Nic jsem neslyšel. Teprve mi bude zpětně všechno vyčítat.

On říká, že radí jen mladým hráčům...

Tak to mně teda radil docela dost. Ale on je můj šéf, takže si ke mně může dovolit, co chce.

V neděli chcete nastoupit za Kladno znovu, pak ale mají Rytíři dlouhou pauzu, neboť další duel je čeká až příští sobotu. Neuvažoval jste proto o tom, že byste ve čtvrtek navlékl dres Komety, v níž máte vyřízené střídavé starty v extralize, a naskočil za ni v domácím utkání proti Spartě?

Sedneme si s Jardou Jágrem a Liborem Zábranským (majitelem Komety) a probereme konkrétní možnosti. Podřídím se tomu, co budou oba chtít, jsou to moji šéfové. Budu se snažit dělat, co si budou přát. Rád pomůžu oběma týmům, když se budu cítit dobře.

Kdyby záleželo jen na vás, chtěl byste ve čtvrtek za Brno nastoupit?

Dlouho jsem teď trénoval, takže potřebuju hrát zápasy. Proto se budu snažit při pauzách Kladna nějaké utkání odehrát.