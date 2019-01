Jágr končí. Jednou to zkusí, ale natrvalo už se nevrátí, varuje Jelínek

„Jednoho dne se vrátím, ale nic neslibuju. Věřím, že jsem bojovník, a vždycky jsem byl. Nebudu to určitě vzdávat, budu bojovat až do konce," sliboval Jágr na konci listopadu, když do týmu Rytířů vítal navrátilce Tomáše Plekance.

Jenže čas běží a pomalu tomu bude rok, co Jágr naposledy naplno nastoupil do ostrého zápasu. Loni v únoru ho zranil havířovský Marek Sikora a slavná 68 už následně sbírala prvoligové starty jen po sekundách. V létě sice trénoval, ale znovu se zranil a do stávající sezony zatím v soutěžním utkání nezasáhl vůbec.

Takto mluvil Jágr o své budoucnosti a spolupráci s Plekancem na konci listopadu

A podle Jelínka už se na tom moc nezmění. „Myslím, že to jednou nebo dvakrát vyzkouší, ale už to na žádný dlouhodobější a konstantní start v lize podle mého názoru nebude. Přesné informace ale nemám," uvedl kouč pro Rádio Impuls.

Kumulující se zdravotní potíže jsou podle Jelínka jasným signálem, že se kariéra brzy 47leté hvězdy chýlí ke konci.

„Když v takovém věku vypadnete z koloběhu kvůli zraněním, tak se vám to nehojí tak rychle jako u mladých lidí. I menší zranění tak může rozhodnout o definitivním konci kariéry. U Jágra je vůle i touha hrát, ale tělo stárne a už se mu těžko dá poručit," dodal trenér.