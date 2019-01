První liga? Živelnost, není to moc o taktice, míní expardubický trenér Holaň

Ještě na podzim vedl hokejový trenér Miloš Holaň celek Pardubic v extralize. Po odvolání ze střídačky ale bez angažmá dlouho nezůstal a momentálně už úspěšně působí v týmu HC RT Torax Poruba. Šest vítězství v sedmi zápasech. Taková je jeho dosavadní bilance v novém působišti. Ve středu si ostravský tým odvezl dva body z ledu předposledního Ústí nad Labem. „První liga je živelnější, není to moc o taktice,“ sdělil Holaň svoje poznatky z druhé nejvyšší soutěže v rozhovoru pro Sport.cz.

Jak se ohlížíte za svojí extraligovou štací na východě Čech?

K Pardubicím se už nebudu vyjadřovat.

Takže zůstaňme u první ligy. Co říkáte na statistiku Poruby z poslední doby?

Pro mě to jsou z celkového hlediska dobré výsledky, ale v Ústí jsem zažil zklamání. Třetí bod nám utekl a může chybět v boji o play off. Když odmyslím středeční zápas, mužstvo se nějakým způsobem zvedlo. Něco jsme změnili, upravili. Vždycky je to ale o hráčích, ne o trenérovi.

Můžete porovnat spodní část tabulky extraligy se špičkou prvoligové soutěže?

To se dá jen těžko. Všechno ukáže až baráž, jestli na konci sezony budou mít prvoligové týmy šanci na postup. Průběh extraligy a první ligy je úplně jiný, co se týče rozpisu a rozvrhu zápasů apod.

Jak se vám zamlouvá první liga?

Hraje se v ní živelnější hokej. Není to moc o taktice. Některé zápasy ale mají vysokou úroveň. Trošku mě mrzí menší návštěvnost na některých stadionech. Někdy jsou návštěvy hodně slabé. Jsou utkání a místa, kde tahle soutěž moc netáhne.

Do prvoligového play off postoupí jen osm celků, nehraje se předkolo, takže pro řadu týmů skončí sezona už na konci února.

Podmínky a model soutěže určují ti, co jsou nad námi, ne trenéři.

V souvislosti s první ligou se hodně probírá i případné další hráčské působení majitele kladenského klubu Jaromíra Jágra. Nastupovali jste spolu před pětadvaceti lety za reprezentaci i na MS 1994 v Itálii.

Myslím, že je zbytečné, aby hráč s takovým jménem hrál takovou soutěž. Zaslouží si jiný konec kariéry.