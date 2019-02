Nadšení v Havířově! Legendární osmašedesátka přilákala davy fanoušků

Jaromír Jágr nastoupil do ostrého zápasu po více než roce

Jágrův návrat právě proti tomuto soupeři měl svou symboliku. Loni po 17. února po ataku havířovského Marka Sikory, který už ale v klubu není, skončil na mantinelu kladenského stadionu, obnovil si zranění kolena zbytek sezony s vleklými obtížemi promarodil. Do zápasů play off naskakoval jen na jedno střídání, aby nastřádal potřebný počet utkání a mohl Kladnu pomoct v baráži. Do ní ale nezasáhl...

Když si pak v srpnu během letní přípravy s Litoměřicemi natrhnul zadní stehenní sval, vstup do sezony opakovaně odkládal. Čekání na Jágra trvalo přes šest měsíce. „Řekl jsem, že začnu hrát až to bude dávat smysl a ucítím, že můžu být mužstvu prospěšný," glosoval čerstvě 47letý útočník Kladna, jenže nastoupil na pravém křídle elitního útoku vedle Tomáše Plekance a Antonína Melky.

Jaromír Jágr mohl být s výkonem svého týmu spokojen

Jaroslav Ožana, ČTK

Kanadský bod přitom mohl získat už v první třetině, kdy v přesilovce nejprve sám pálil z pravého kruhu a o chvíli později vybídl ke střele mladíka Šimona Jelínka, který trefil horní tyč havířovské branky. Hodně blízko gólu byl Jágr ve 27. minutě, když Plekancovu zadovku poslal těsně vedle. A největší potlesk, ten přišel paradoxně v momentě, kdy Jágra při pokusu o kličku čistě poslal k zemi domácí Bořuta.

Fanoušci dorazili už na rozbruslení

Jágrovu obnovenou premiéru sledovalo v Havířově 4231 diváků. Mnozí z nich dorazili ke stadionu už hodinu před úvodním buly, aby stihli rozbruslení legendární osmašedesátky. Jágr po ledě jezdil prostovlasý, nicméně se nezdržel dlouho. Obkroužil několik obloučků, poslal pár puků do branky a zamířil zpátky do šatny.

Jaromír Jágr v diskusi s Tomášem Plekancem

Jaroslav Ožana, ČTK

Některým divákům, kteří přišli na hokej právě kvůli Jágrovi, možná v tu chvíli trochu zatrnulo, majitel kladenského klubu je ale brzy uklidnil. Na úvodním buly byl na ledě a hned první střídání si protáhl na téměř minutu a půl. Žádné rychlé sprinty, ani prudké kličky naplněný havířovský zimní stadion od neproduktivnějšího Evropana v NHL ale neviděl. Po ledě kroužil rozvážně, do tvrdých střetů se nepouštěl.

Před týdnem Jágr ještě před domácím soubojem s Kadaní vzkázal, že v šestačtyřiceti už hrát hokej nechce a nebude. A to splnil. Naskočil tři dny po sedmačtyřicátých narozeninách, sice až čtyři kola před koncem základní části, ale zdá se v plné síle.

Nicméně svou první soutěžní branku po loňském lednovém návratu do Kladna druhý nejproduktivnější hráč historie NHL stále čeká. Naposledy v dresu mateřského klubu, kterého je i vlastníkem, skóroval při výluce zámořské ligy 27. prosince 2012 v Třinci.