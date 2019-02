Takhle nás v play off spláchne každý soupeř, soptil Jágr. Za hráče se už nepovažuje

Ve třetím utkání po návratu do zápasové praxe musel skousnout první porážku. A útočník a majitel hokejových Rytířů Jaromír Jágr byl po sobotní prohře 3:5 na ledě Třebíče hodně rozmrzelý. Věděl totiž, že pokud by Kladno podobný výkon předvedlo i v play off první ligy, které startuje už v pátek, šance na baráž i návrat do extraligy mohou vzít hodně rychle za své...

I kvůli Jágrovi dorazilo na třebíčský zimák pět tisíc fanoušků, takže bylo vyprodáno. Sedmačtyřicetiletý útočník v polovině zápasu připravil gól pro Tomáše Plekance, který odstartoval kladenský obrat z 0:2 na 3:2, jenže pak už na ledě opět dominovala domácí Horácká Slavia.

„Že jsme se dostali chvíli do vedení, bylo až nespravedlivé. I když jsme začali hrát o něco líp. Za to, kolik měli proti nám šancí, si to domácí zasloužili," citoval Jágra Kladenský deník.

Jaromír Jágr.

Jaroslav Ožana, ČTK

Po triumfech nad Havířovem a Ústím nad Labem tak Jágr zažil coby hráč první soutěžní porážku v sezoně. „Celkový herní projev byl šílený. S takovou hrou nemůžeme porazit nikoho. To je hlavní, co mě zaráží. Od první minuty jsme byli daleko horší. Klidně jsme mohli dostat desítku. Prostě jsme byli ve všem horší. Osobní souboje šílené, byli jsme pomalí. I naši nejrychlejší hráči bruslařsky zaostávali," kroutil hlavou viditelně rozladěný Jágr.

Porážkou v Třebíči ztratili Rytíři šanci na konečné druhé místo po základní části a velmi pravděpodobně skončí až čtvrtí. Na tabulku ale Jágr nekouká. Nezdar v Třebíči nebere přímo jako komplikaci, ale spíš jako výstrahu, aby se mužstvo probudilo.

„Možná je lepší, že jsme tu realitu zjistili o něco dřív. Takhle máme týden na to s tím něco ještě udělat. Kdybychom takhle šli do prvního kola, tak nás spláchne každý soupeř hned," uvědomuje si Jágr.

Jaromír Jágr na střídačce kladenského týmu

Jaroslav Ožana, ČTK

V úterý jeho Kladno čeká poslední zápas základní části proti Litoměřicím, v pátek už startuje čtvrtfinále play off. Soupeře pro něj Jágr vůbec neřeší. „Pokud bychom nastoupili jako v Třebíči, tak je úplně jedno, proti komu bychom hráli. Po čtyřech zápasech by byl konec," má jasno nejproduktivnější Evropan v dějinách NHL.

Celkový projev mužstva řeší spíš z pozice majitele než hráče. „Já se za hráče nepovažuji. Pro mě je důležitější pozice majitele. Jestli budu hrát dobře já, nebo ne, to pro mě momentálně není důležité. Důležitá je budoucnost klubu. A ta po zápase v Třebíči nevypadá dobře," zoufá si Jágr.

„Vím, že to není to, co by nás mělo posunout do baráže. Ale to popisuji dnešek a zítra to může být o něco lepší. Teď jsem pesimista, protože jsme prohráli. Po tomhle zápase není důvod být optimista. Všechno se dá změnit. Ze dne na den, z minuty na minutu," nepřestává Jágr věřit v lepší zítřky.