Jágrovo pikantní čtvrtfinále. Po roce potká kata, kvůli němuž nevěděl, co dělá na Kladně

Je to příběh, kvůli kterému bude čtvrtfinálová série play off první hokejové ligy mezi Kladnem a Přerovem ještě sledovanější. Poprvé od 17. února loňského roku se proti sobě postaví útočník a majitel Rytířů Jaromír Jágr a forvard Marek Sikora. Tedy muž, po jehož zákroku skončil nejproduktivnější Evropan v dějinách NHL zkrvavený na ledě a obnovené zranění kolena jej na dlouhou dobu vyřadilo ze hry.

Psal se 17. únor a Česká republika slavila senzační olympijské zlato Ester Ledecké z lyžařského superobřího slalomu v jihokorejském Pchjongčchangu. O několik hodin později pak čeští sportovní fanoušci žili i ošklivým zraněním hokejového boha Jaromíra Jágra v jeho pátém zápase za Kladno po návratu z Calgary.

Co se tehdy stalo? Běžela teprve třetí minutu utkání s Havířovem, když si Jágr v přesilové hře kryl u pravého mantinelu puk, Po nešetrném zákroku zezadu od Tomáše Sikory narazil hlavou na mantinel a zůstal bezvládně ležet na ledě. Na něj okamžitě napochodovali záchranáři s nosítky, Jágr však opustil ledovou plochu po svých za doprovodu kladenského lékaře. Ovšem viditelně otřesený a s krvácející ránou v obličeji. Do utkání už se nevrátil a později vyšlo najevo, že si obnovil zranění pravého kolena.

Útočník Přerova Marek Sikora.

Hana Řezníčková, hokejprerov.cz

„Po nárazu jsem se udeřil do hlavy mezi nosem a pusou a ztratil vědomí. Víceméně jsem se vypnul. Protože jsem bezvládně padnul na nohy a sednul si na ně, utrpěly meniskus a vazy. Nic jsem si nepamatoval. Nevěděl jsem, co dělám na Kladně, myslel jsem si, že je po třech letech zase výluka v NHL," vyprávěl Jágr jedenáct dní po incidentu.

„Byl to strašně nešťastný náraz. Asi si tam dal ještě o tu hranu nebo nevím. Strašně mě to mrzí. Když jsem ho pak viděl, tak to bylo nepříjemné. Samozřejmě jsem věděl, o koho jde. A je jedno, jestli je to Jágr nebo někdo jiný," vracel se ke svému zákroku tehdy havířovský Sikora.

Hlavní rozhodčí Zubzanda s Kostourkem jeho atak jako nedovolený nevyhodnotili, takže se nevylučovalo. „Není důležité, jestli to byl faul, nebo ne. Já si myslím, že tyhle nárazy by se měly pískat, i kvůli respektu k hráčům. Je jen otázka času, kdy místo nosítek na led přijedou frajeři s rakví. Pro zdraví hráčů by se to mělo začít dělat," apeloval na zodpovědné lidi Jágr.

Hokejový útočník Jaromír Jágr během utkání Chance ligy diskutuje s Tomášem Plekancem.

Vlastimil Vacek, Právo

Majitel kladenského klubu tehdy po návratu do Kladna z Calgary nutně potřeboval sbírat starty kvůli regulím, podle nichž je třeba k účasti v baráži o extraligu sehrát za tým minimálně 15 utkání. V play off první ligy proto naskakoval i s poraněným kolenem na jediné střídání. Limit sice nakonec splnil, kvůli přetrvávajícím zdravotním problémům ale nakonec musel baráž stejně vynechat.

Po uplynulém ročníku zamířil Tomáš Sikora z Havířova do Přerova, s Jágrem se ale na ledě ani v jednom ze čtyřech vzájemných duelů nepotkal. Kladenský nestor si totiž před sezonou přivodil další zranění a debut v ročníku si odbyl až 18. února.

V pátek, kdy čtvrtfinále Kladna s Přerovem startuje na ledě Rytířů, už ale na vzájemný střet po více než roce dojde. Jak bude vypadat?