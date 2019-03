HOKEJ ON-LINE: Drama na Kladně! Jágrův tým drží na úvod play off těsný náskok

Teď už jde do tuhého. Po šedesátikolové základní části startuje v pátek play off první hokejové ligy. Ve čtvrtfinálových sériích hraných na čtyři vítězné zápasy bojuje Jihlava s Litoměřicemi, Vsetín s Prostějovem, České Budějovice s Havířovem a Kladno s Přerovem. Všechny duely můžete sledovat na Sport.cz v podrobných on-line reportážích.

Utkání čtvrtfinále play off první hokejové ligy. Zleva Jaromír Jágr z Kladna a Mikuláš Zbořil z Přerova.

Kladenští hráči se radují z gólu proti Přerovu v úvodním duelu play off, druhý zprava je Jaromír Jágr.

Rozčílený Jaromír Jágr z Kladna v úvodním duelu play off s Přerovem.

Vyloučený Jaromír Jágr z Kladna odchází na trestnou lavici v úvodním duelu play off.

Jaromír Jágr z Kladna odchází z trestné lavice v úvodním duelu play off s Přerovem.

Kladno i s jeho majitelem Jaromírem Jágrem a dalším hvězdným útočníkem Tomášem Plekancem v sestavě nečeká proti Přerovu jednoduchá série. Všechny čtyři vzájemné souboje v základní části vyhrál domácí tým. „Teď už prostě není čas na legrácky. Už je to byznys. Je to válka. Vím jen, že to bude boj," prohlásil sedmačtyřicetiletý Jágr.

Na souboj Českých Budějovic s Havířovem došlo ve čtvrtfinále prvoligového play off i loni, tehdy Motor triumfoval 4:1 na zápasy. Potvrdí roli favorita i nyní?

Kladenští hráči se radují z gólu proti Přerovu v úvodním duelu play off, druhý zprava je Jaromír Jágr.

Michal Krumphanzl, ČTK

Vítěze základní části Jihlavu čekají Litoměřice, které si postup zajistily až na poslední chvíli díky vyhraným nájezdům v 60. kole proti Kladnu. „A to by mohla být naše výhoda," troufá si gólman Litoměřic Tomáš Král.

Vsetín v posledním kole vyhrál v přímém souboji o druhé místo v Českých Budějovicích a ve čtvrtfinále zažije moravskou bitvu o postup proti Prostějovu. Ten dokázal v sezoně doma dvakrát porazit, na ledě Jestřábů ale pokaždé padl.