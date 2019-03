Jágr dal gól a Kladno rozdrtilo Jihlavu, Vsetín opět podlehl Motoru

Hokejisté Českých Budějovic vyhráli v úterním semifinále play off první ligy na domácím ledě nad Vsetínem 2:0 a v sérii dokonce vedou už 3:0 na zápasy. Ve druhém úterním utkání si Kladno doma bez problémů poradilo s Jihlavou. Vyhrálo 5:1, když se mezi střelce zapsal i legendární Jaromír Jágr. Ze samostatného nájezdu skóroval i Tomáš Plekanec.

Tomáš Frolo ze Vsetína a Lukáš Endál z Budějovic v akci během semifinále play off první ligy.

Zleva Ondřej Slováček ze Vsetína, brankář Vsetína David Gába, Martin Heřman z Budějovic a Karel Plášil z Budějovic v akci během semifinále play off první ligy.

Zleva Zdeněk Kutlák z Českých Budějovic, Vojtěch Šilhavý ze Vsetína a Žiga Pavlin z Českých Budějovic v akci během semifinále play off první hokejové ligy.

České Budějovice zvládly první dvě utkání na ledě Vsetina skvěle. Dvakrát vyhrály při celkovém skóre 8:0 a branku nedostaly ani ve třetím střetnutí, kdy hráli před vlastním publikem.

Na první trefu se ale čekalo až do 43. minuty, kdy poslal Motor do vedení Karabáček. Pojistku Jihočeši zaznamenali až chvíli před koncem, kdy se trefil Čermák do odkryté klece a Motor mohl definitivně slavit.

Zleva Tomáš Pitule, Jakub Teper a Jiří Karafiát ze Vsetína a českobudějovický Martin Heřman v akci během semifinále první ligy

Václav Pancer, ČTK

Kladno s Jaromírem Jágrem dokázalo jednou zvítězit v Jihlavě a čekalo se, jakou formu budou mít Rytíři před vlastními fanoušky. Středočeši duel jednoznačně ovládli, když zvítězili 5:1. Jihlava dokázala reagovat krátce po polovině duelu na trefu Melky z první třetiny, ale to bylo z její strany vše.

Pak už utkání dominovala parta kolem legendární 68ky. Melka vrátil Rytířům vedení a v čase 34:33 hala burácela, jelikož se mezi střelce zapsal i sám Jaromír Jágr, jemuž při přesilové hře asistoval zkušený Tomáš Plekanec.

V závěrečné dvacetiminutovce se Kladno prosadilo střelecky ještě dvakrát. Skóre pečetil proměněným samostatným nájezdem právě Plekanec.

Obě semifinále se hrají na čtyři výhry. Vítězové postoupí do baráže o nejvyšší soutěž pro ročník 2019/2020.