Gól v play off po sedmi letech a řada potyček. To jediné, co můžu se 120 kily dělat, tvrdí Jágr

Po téměř sedmi letech mohl opět okusit pocit, jak chutná vstřelit gól v play off. V dubnu 2012 skóroval český hokejový útočník Jaromír Jágr za Philadelphii v 1. kole vyřazovacích bojích NHL proti Pittsburghu, od té doby v play off na přesný zásah čekal. Dočkal se až v úterý, když přesilovkovou trefou pomohl svému Kladnu k triumfu 5:1 nad Jihlavou a vedení 2:1 na zápasy v semifinále první ligy.

Překvapilo vás, že jste na trefu ve vyřazovacích bojích čekal tak dlouho?

No, moc jsem toho za posledních sedm let v play off neodehrál. Dát v něm gól je daleko těžší než v základní části. Jsem teďka rád za každý gól.

Vybavíte si ten proti Pittsburghu?

Samozřejmě si ho vybavím, když jsi sám říkal, že byl mým posledním v play off. Náhoďák z otočky, který propadnul do branky. Myslím, že to byl gól na 6:5.

V domácím play off jste skóroval dokonce po 29 letech! V březnu 1990 jste dal gól Litvínovu. I tohle vám utkvělo v paměti?

Dal jsem dva góly a za Litvínov tehdy skórovali Reichel a Ručinský. Pamatuju si to. Vedli jsme asi 5:1 po druhé třetině, a nakonec jsme prohráli 5:6. Mám dobrou paměť... (směje se)

Proti Jihlavě vám gól v přesilovce připravil Tomáš Plekanec a vy jste z levého kruhu zamířil z voleje přesně na bližší tyč. Šlo o secvičenou situaci?

Snažíme se naše přesilovky měnit, jednou hraju zleva, pak uprostřed, jindy zprava. Věřím, že právě variabilita přesilovek by měla být naše výhoda.

Jágr byl v ráži. Dal gól, pral se a třikrát šel na trestnou lavici

Cítil jste, že váš zásah na 3:1 mužstvo uklidnil?

Odskočili jsme o dva góly, což vždycky pomůže. Za stavu 1:0 jsme udělali zbytečnou chybu, kdy jsme jim nahráli na jejich jediný gól. Náš druhý gól a pak ten můj nás ale trochu uklidnil.

Jak jste se cítil vy osobně? Na ledě jste strávil přes patnáct minut, a kromě gólu jste dostal i tři menší tresty a zapojil se do několika potyček s jihlavskými hráči...

To je to jediné, co se svými 120 kily můžu dělat. Těžko budu soupeře nahánět rychlostí. Musím využít svojí váhy a snažit se nějak pomoct mužstvu.

V polovině zápasu jste se hodně rozčiloval a od plic vynadal sudím, kteří vás poslali na trestnou lavici a Jihlava pak při hře ve čtyřech na obou stranách srovnala na 1:1. Co se vám nelíbilo?

Neuvědomuju si, že bych něco udělal. Hráč jde do mě, já do něj. Nemyslím si, že bych měl já vyfasovat dvě minuty. Šlo o to, že jsme měli signalizovanou přesilovku po jihlavském faulu za bránou, který vůbec neměl co dělat s následnou potyčkou. A já pak jako jediný dostal za potyčku před bránou trest. To bylo, myslím, trochu nefér. Ale budiž.

Přijde vám série s Jihlavou vyhecovaná? O potyčky není nouze...

Každý hraje tak, aby zvítězil. Ti, co mají sílu, hrajou víc do těla, ti menší se snaží víc bruslit. Každý by měl přinést to, čeho je schopný.

Byl úterní duel tím nejemotivnějším? Rozhodčí v něm rozdali celkem 48 trestných minut.

To se nedá nic dělat, tak se tady píská. Bereme to jako play off, nemůžeme tam jezdit jako basketbalisti. To prostě nejde. Obzvlášť já. Nikdy jsem nehrál do těla, ale jsem tu nejtěžší, tak prostě budu muset.

Je to ta slibovaná válka, jak jste avizoval před play off?

Není to válka, je to férové z obou stran. Hraje se do těla, větší hráči musí hrát do těla. Lehčí hráči zase na mě nebudou čekat, abych je dojel. Každý má svoje a musí toho využít.

V úterním zápase nahradil ve vašem útoku s Plekancem Redlich Melku, který vstřelil první dva kladenské góly. Evidentně výborný tah, že?

To je samozřejmě skvělý, sami jsme se mohli přesvědčit, kdo (Melku) brzdil. Byl jsem to já. (směje se). Máme to nastavené tak, že všechny čtyři lajny jsou schopné dát gól. To se potvrdilo.

Po prohře v Jihlavě jste říkal, že se musíte hodně zlepšit. Podařilo se to?

Já se k tomu ani nebudu vyjadřovat, protože po prvním zápase jsem měl pocit, že ten druhý bude lehčí než první, ale bylo to naopak. Je to fakt nahoru dolů, nikdy nevíte, kdo se jak vyspí.

Co si vzít z úterní výhry do středečního čtvrtého duelu?

Hlavně se musíme poučit z prvního zápasu v Jihlavě, který měl skoro stejný průběh jako teďka. Zápas se dohrával za rozhodnutého stavu a druhý den jsme na utkání nebyli připravení. Toho se musíme vyvarovat.

Potěšilo vás, že poprvé od vašeho návratu na led po zranění, byl kladenský zimák vyprodaný?

Abych byl upřímný, tak jsem za to hrozně rád. Celé mužstvo je za to rádo, i město. Na druhou stranu se soustředím na to, abychom vyhráli a dostali se dál. To je jediné, co mám v hlavě. Je krásné, že nás lidi podporují a že přišli. Hrozně moc jim za to děkujeme, ale naše soustředění musí být někde jinde.