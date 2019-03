Nečekaný kolaps! Vsetín zničehonic ochromil střelecký půst

Selhání, nemohou uvěřit - 74 střel za 180 minut a 0 gólů. A to v boji o postup do baráže, o naději na nejvyšší českou hokejovou soutěž. Hráči Vsetína v semifinále první ligy s Českými Budějovicemi třikrát vyhasli, nevstřelili ani jeden gól a prohrávají v sérii na čtyři vítězství 0:3 na zápasy. Dnes musí vyhrát, musí dát minimálně jeden gól, který rozhodne. Pokud ne, sezona pro ně skončí.

První zápas sezony odehráli 8. září a vstřelili v něm pět gólů. V hlavách se chtěli dostat do okamžiků těchto dnů, aby mohli bojovat o extraligu. Po 192 dnech stojí nad propastí vypadnutí. „Mohli bychom dát gól z dorážky, možná i nějaký ošklivý gól. Málo se ale tlačíme do brány," řekl pro klubový web útočník Tomáš Pitule.

On sám v play off třikrát vystřelil, ale gól nedal. Z deseti odehraných play off utkání si čtyři góly připsali forvardi Vojtěch Šilhavý a David Březina. Tři má Luboš Rob a Radim Kucharczyk. Všichni obránci vstřelili ve vyřazovacích bojích jen tři góly. A to do hry naskočilo sedm beků.

Produktivita v play off první ligy Čtvrtfinále Tým Góly celkem Průměr na zápas Jihlava 20 4 Litoměřice 14 2,8 Vsetín 23 3,3 Prostějov 21 3 Havířov 13 2,2 České Budějovice 17 2,8 Kladno 21 4,2 Přerov 7 1,4 Semifinále (3 zápasy) Jihlava 5 1,7 Kladno 10 3,3 Vsetín 0 0 České Budějovice 10 3,3

Budějovice využily v každém utkání přesilovku, Vsetín je na nule. „Právě přesilovky jsou jedním z rozhodujících momentů série. My si v nich nepomůžeme, naopak Motor je využít dokáže. A to je pro celkový výsledek rozhodující," naráží na další problém Pitule.

V posledním čtvrtfinálovém utkání vstřelil Vsetín šest gólů Prostějovu a slavil postup do semifinále. Tři dny pauzy a nic, sucho, půst. Už tři zápasy. V základní části přitom tento tým jen v jednom utkání neskóroval. „Je to velké zklamaní, nedat ani gól ve dvou utkáních, to je špatná vizitka. Nic ale nebalíme a nekončíme. Důležitý bude třetí duel," řekl po druhé porážce s Budějovicemi trenér Luboš Jenáček. A přišlo třetí selhání.

Střelecké hody v základní části

V základní části nastříleli hráči Vsetína 207 gólů a byli druzí nejlepší. Jen o tři více dala Jihlava. Ve čtvrtfinále proti Prostějovu Vsetín vstřelil 23 branek v sedmi zápasech a vyhrál sérii 4:3 na zápasy. O kolo dále má za sebou 180 minut a 0 gólů!

„Přemýšlíme nad tím úplně všichni – hráči, trenéři, fanoušci. Těžko říct, osobně si myslím, že se málo tlačíme do branky, málo využíváme beky, aby stříleli od modré čáry, jako to dělají Budějovice," dodal Pitule.

Bude série zmaru pokračovat i dnes?