To chcete do extraligy? Třikrát mě tu polili pivem! kritizoval Kladno kouč Jihlavy

„Nezlobte se na mě, nemůžu si to odpustit, ale abych byl třikrát za utkání politej pivem, to mi přijde, že tým, který pomýšlí na extraligu, má takovou tradici a má takhle vychovaný fanoušky... jediný, co dělám, aniž bych na ně reagoval, je vůle dovést svůj tým k vítězství, nic jiného. Nedostali jedinou příčinu k tomu, aby po mně to pivo lili," řekl Vlk po utkání k opakovanému incidentu.

Podle jeho slov s ním šla dvakrát pořadatelská služba, k obratu k lepšími přesto nedošlo. „Nejsou schopni pohlídat, aby nepřiběhl chlap s půllitrem piva a nepolil mě," přidal jihlavský kouč.

Vlk se bavil s rozhodčími po konci třetiny, když společně odcházeli. To mohli někteří fanoušci brát nelibě. „Jenom jsem se zeptal, že když mě polili po první třetině, jestli to bude v zápisu. Oni mě ujistili, že ano a že se mnou na úvod druhé třetiny půjde pořadatel, to je celé diskutování s rozhodčím," upřesnil Vlk.

„Chtěl bych se zastat trenérů. Tohle by se nemělo dít, neměli bychom polejvat trenéry. Nám je to nepříjemný, když se nám tohle někde stane a chápu trenéra (Vlka), tohle by se nemělo dít," omluvil se kladenský kouč David Čermák.

Kladenští hokejisté otočili zápas s Jihlavou a vedou v sérii už 3:1 na zápasy.

Michal Kamaryt, ČTK

Druhá tisková konference na Kladně v této sérii byla co do délky klasická, den předtím trvala jen patnáct sekund. Dukla měla pocit, že sudí stranili domácím, což potvrdila i slova jihlavského asistenta trenéra Františka Zemana. "Je pravda, že Kladno vyhrálo, ale myslíme si, že za velkého, velkého přispění těch čtyř pánů, co si říkají rozhodčí. Víc bych to nekomentoval." Poté odešel.

Nepříjemnost, ostuda jedinců, kteří kazí obrázek tisíců slušných fanoušků, to je výsledek pivního průšvihu na Kladně. Další utkání je na programu 22. března v Jihlavě. A domácí musí vyhrát, jinak pro ně skončí sezona a Kladno postoupí do baráže o extraligu.

Kladno - Jihlava, velmi krátká tisková konference

Rytíř TV