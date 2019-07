Hokejový Chomutov nově vlastní skupina místních patriotů

Hokejový Chomutov má nového majitele. Klub, který v extraligové baráži sestoupil do první ligy, nově vlastní skupina místních patriotů. Zástupci sedmi firem vstoupí do zapsaného spolku Piráti Chomutov, ten pak bude jediným akcionářem a tedy stoprocentním vlastníkem akciové společnosti Piráti Chomutov, jež zajišťuje chod seniorského týmu. Klub to oznámil v tiskové zprávě.