Duda kývl Pešánovi, zůstane ale i hráčem. Kde bude v příští sezoně působit?

Původně to vypadalo, že aktivní kariéru nadobro ukončí a bude pomáhat mladým hokejistům na farmě Liberce v prvoligových Benátkách nad Jizerou v jejich rozvoji, na což kývl sportovnímu řediteli Bílých Tygrů Filipu Pešánovi. Čtyřicetiletý útočník Radek Duda však kromě toho bude za Benátky nastupovat i jako hráč a bude působit na mladší spoluhráče na ledě jako mentor.

Pro Dudu, který v extralize odehrál 737 zápasů a se Slavií získal dva mistrovské tituly, nejsou Benátky nad Jizerou neznámým prostředím. V klubu začal už minulou sezonu, v deseti zápasech si připsal tři góly a stejný počet asistencí.

Pak ale kývl na nabídku tehdejšího trenéra Chomutova Vladimíra Růžičky staršího a vrátil se do extraligy. S Piráty ale nezažil povedený ročník, klub nezvládl baráž a spadl do první ligy.

„Radek hrál u nás již v minulé sezóně. Přesvědčili jsme se o tom, že jeho přístup k hokeji i k životu naší organizaci vyhovuje. Vidím na něm, že dělá hokej na plné pecky, čemuž odpovídá i jeho styl života. Jako hokejistu ho známe hrozně dlouho, jako člověka jej znám zhruba dva roky a po lidské stránce mi hrozně sedí," vysvětluje generální manažer Benátek nad Jizerou Bartoloměj Salanský, proč se rozhodl Duda znovu angažovat i jako hráče.

Účastník mistrovství světa 2003 nyní odehrál za Benátky už dva přípravné zápasy. Proti druholigovému německému Lausitzer Füchse si připsal asistenci (Benátky nakonec padly 3:4 v prodloužení), v pondělí pak Duda proti nováčkovi Chance ligy Sokolovu vstřelil gól, jeho tým ale stejně prohrál 4:5.

„Bude hrát za náš tým ve svém volnu, i když on je na zimním stadionu prakticky od rána do večera, bude dělat trenéra dovednostních schopností. Jinými slovy, bude radit mladým hráčům. Myslím si, že pro kluky je to k nezaplacení," soudí Salanský.