Další někdejší reprezentant v druhé nejvyšší lize? K Ústí se připojil zkušený obránce

Už dva někdejší hokejoví reprezentanti se v druhé polovině srpna rozhodli zamířit do první ligy; útočník Radek Duda se dohodl s Benátkami nad Jizerou, forvard Vladimír Svačina zase s Porubou. A tuzemská druhá nejvyšší soutěž by brzy mohla přivítat dalšího bývalého hráče národního týmu. Do přípravy Ústí nad Labem se totiž zapojil Marek Trončinský.