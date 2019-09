Ústecký tým chce s novou podporou Kladna napravit loňskou sezonu

Hokejisté Slovanu Ústí nad Labem vstupují do nového prvoligového ročníku s výraznými novinkami. Klub, který má za sebou neúspěšnou loňskou sezonu, si hodně slibuje od vzájemné spolupráce s extraligovým Kladnem, jež svou přítomností na tiskovce na ústeckém zimním stadionu deklaroval i majitel kladenského klubu Jaromír Jágr.

„Věřím, že pro naše hráče, kteří se zpočátku sezony nedostanou do kádru pro extraligu, se naskýtá šance říci si případně o návrat do Kladna současným působením v Ústí. Pokud budou odvádět dobré výkony, mohou se minimálně podívat zpátky, a nebo si zahrát i nějaký zápas," uvedl Jágr a nevyloučil, že by za Ústí mohl eventuálně i sám nastoupit po doléčení zranění.

Ústečtí hokejisté absolvovali těžký závěr přípravy. Během tří dnů sehráli zápasy v Litvínově a doma právě s Kladnem (0:3). Nejnovějšími posilami Ústí se stali obránce Zelingr a útočník Kružík, kteří ještě počátkem září hráli za Kladno na turnaji v Itálii. A následně se přesunuli do ústeckého klubu.

„Snažíme se mít širší kádr. Těší mě, že někteří kluci z Kladna se vyjádřili i v tisku v tom směru, že jsou rádi za aktuální angažmá v Ústí. To je pro nás dobrá pozice při vstupu do první ligy," podotkl Vladimír Evan, jednatel a trenér HC Slovan Ústí.

Veterán Roubík kapitánem

„Už teď ale máme tři hráče kvůli zranění mimo hru. Novým kapitánem bude útočník Jaroslav Roubík, který má na svém kontě přes tisícovku zápasů v první lize. Původně měl kapitánské céčko nosit Ondřej Smetana, ale toho si vzalo právě Kladno," sdělil Evan. „Stanovenou roli pochopitelně vezmu. Věřím, že kapitánovat umím, už jsem to dělal. Ve dvaačtyřiceti letech se cítím dobře a doufám, že to bude vidět i na ledě," přemítal Jaroslav Roubík.

Další z trenérů Tomáš Mareš, který vede tým společně s Evanem, vyzdvihl nízký věkový průměr mužstva. „Pohybuje se kolem dvaadvaceti let. S Benátkami nad Jizerou budeme mít asi nejmladší celek soutěže. A když třeba nenastoupí Jarda Roubík pro zranění, které mu samozřejmě nepřejeme, tak ten průměr klesne ještě níž," usmál se Mareš.

Ve vážnějším tónu se pak znovu vyjádřil Vladimír Evan. „Reálná síla mužstva se těžko odhaduje. Každopádně bychom nechtěli dopadnout jako loni, když se nám v prosinci prakticky rozpadl kádr. Kluci nyní vědí, do čeho jdou. A taky, že máme složité vylosování," zamyslel se Evan.

Slovan Ústí začne soutěž ve středu 11. září na ledě pražské Slavie, v sobotu hostí Duklu Jihlava a vzápětí jede do Českých Budějovic.