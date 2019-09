Mám klid na práci, pochvaluje si brankář Stezka první ligu

Vracíte se ještě ke svému nedávnému působení na severu Čech?

Je pravda, že loni jsem v Chomutově neprožil příjemné a příznivé chvíle. Moc se nám to nepovedlo. A ani při hostování v Ústí to taky nedopadlo výsledkově dobře. Teď jsem dostal šanci v Havířově a jsem za to rád. Nemusím pendlovat mezi dvěma týmy jako dřív.

Jaká je vaše pozice v havířovském mužstvu?

Mám určenou roli a vážím si toho, že jsem dostal šanci v Havířově. Je tady klid na práci.

Podle statistik jste nastoupil do sedmi z devíti dosud odehraných zápasů Havířova a vychytal jste šest vítězství. Čemu to přičítáte?

Pro nás je každý bod přínosem. Máme dobrý pocit, že se nám začátek takhle povedl. Vím, že brankář je důležitým článkem pro tým. Když nic nechytí, hráči v poli se mohou snažit, jak chtějí, a nemusí to stačit.

Během dvou dnů jste v brance Havířova absolvoval 123 minut při vítězných zápasech v Kadani a v Ústí nad Labem. Necítil jste únavu?

Do Kadaně jsme přijeli už v pátek, hrálo se v sobotu. Měli jsme čas na regeneraci. Pak jsme se přesunuli do Ústí a i kvůli pozdějšímu budíčku jsme si stačili odpočinout. A odpoledne jsme šli jsme do zápasu, který dospěl až do prodloužení. Na cestování se nemůžeme vymlouvat, utkání jdou rychle po sobě.

Na tomto severočeském „tripu" jste inkasoval pouze tři góly. Jeden z nich vám dal dvaačtyřicetiletý ústecký kapitán Jaroslav Roubík, váš spoluhráč z loňska.

Jarda Roubík je legendou. Hokejista, který má ve svém věku pořád co nabídnout. Obdivuji jeho střelu i hokejové myšlení, trefil to hezky.

S čím jdete do dalšího průběhu první ligy?

Držíme se v tabulce nahoře a snad nám to vydrží. Dopředu nikdy nevíte, jak to dopadne. Rozhodně nemůžeme znehodnocovat ani snahu a výsledky týmů, které jsou třeba i papírově slabší.