Propojení funguje bez problémů, říká trenér Jiruš o záskoku v extralize

Jak jste skloubil trenérské působení u dvou celků ve dvou rozdílných soutěžích?

Oba týmy jsou součástí liberecké hokejové organizace. Propojení běží bez problémů. Jestliže má jeden trenérský kolega případnou zdravotní indispozici, zaskočí za něj druhý. Vůbec bych to nějak nerozvíjel.

Takže na záskoku nevidíte nic výjimečného?

Jak jsem naznačil, naše činnost se prolíná. Navzájem si v Liberci i Benátkách pomáháme i na trénincích. Jsme dobrý trenérský tým, který funguje nadstandardně.

Kdy jste byl předtím naposledy aktérem extraligového dění?

Asi jako hráč při angažmá v Mladé Boleslavi, kde jsem končil kariéru v nejvyšší soutěži.

Pokud jde o Benátky nad Jizerou, jak se promítají úzké vazby s Libercem do hráčského kádru středočeského celku?

Nastupují za nás hráči, kteří jsou momentálně třeba méně vytížení v extralize. I to je účel farmy. Například obránce Ronald Knot, útočníci Adam Musil a Jaroslav Vlach byli na soupisce Liberce v neděli v Brně, ve středu proti Augsburgu v Lize mistrů a ve čtvrtek bojovali za Benátky v Ústí nad Labem. Kluci jsou dobře trénovaní. A každý hokejista chce hrát co nejvíce. Jsme rádi za to, že nám i tihle hráči pomohou nejen na ledě, ale i v kabině.