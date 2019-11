Se Spartou má dva tituly, teď trenér Martin Štrba rozjíždí novou etapu Chomutova

Nelze se na úvod nezeptat, jak vzpomínáte na tehdejší angažmá ve Spartě?

Samozřejmě beru obě prvenství v extralize jako svůj největší úspěch. Nastupoval jsem nejprve pod trenéry Jaromírem Šindelem, Jiřím Doležalem a Davidem Volkem. Potom přišli František Výborný s Mariánem Jelínkem a dostavily se tituly. Zatím poslední, jaké Sparta udělala.

S vaším nynějším chomutovským svěřencem Markem Tomicou jste se potkávali v extralize dlouho jako soupeři, častokrát i při derby Sparty se Slavií, kde Tomica hrál. Co na to s odstupem času říkáte?

Se Spartou jsme porazili Slavii například ve finále v roce 2006. Pochopitelně si to asi oba vybavujeme, ale abychom se při současné spolupráci v Chomutově kvůli dávným derby hecovali, tak to ne. Už na to nemáme věk. Mně je třiačtyřicet a Márovi bude v lednu devětatřicet.

Kromě Sparty jste oblékal i dresy Českých Budějovic, Liberce a Mladé Boleslavi. Připomeňte ještě svoje hráčské štace v zahraničí.

Byl jsem ve Spartaku Moskva během výluky v NHL. Do ruské superligy, což byla tehdy nejvyšší soutěž, přišla spousta hráčů ze zámoří. Měl jsem nějakou výkonnost, bohužel jsem nesbíral body. Ve slovenském Zvolenu mě trénoval Miloš Holaň. Když se potkáme v první lize, kde Miloš úspěšně vede Porubu, tak na to zavzpomínáme. Už tehdy jsem mu ve Zvolenu říkal, že chci v budoucnu taky trénovat. Teď jsme prakticky kolegové ve stejné soutěži a jsem za to rád.

V Chomutově jste převzal tým, který předtím vedl v extralize Vladimír Růžička. Co to pro vás znamenalo?

Jedna éra chomutovského hokeje skončila a nastartovali jsme úplně novou etapu. Začali jsme z gruntu. Z hráčů zůstali akorát Marek Tomica a Jakub Chrpa. Je tady i Kuba Sklenář, který je ale dlouhodobě zraněný. Jinak máme kompletně nový tým. Prostě se v klubu něco událo. Snažíme se vtisknout mužstvu herní tvář. Kádr je pohromadě tři a půl měsíce. Občas dojde k nějakým dalším změnám.

Nejnovější posilou se stal zkušený útočník Jakub Černý z Litvínova. Jaká je jeho pozice?

Trápí nás produktivita a Kuba je typem, který by ji měl zvednout. Věřím, že zvýší potřebnou hráčskou konkurenci, která je důležitá. Chceme mít čtyři vyrovnané pětky. Vzhledem k nabitému programu nelze hrát na menší počet hráčů. Černý je na měsíční zkoušce a jsem přesvědčen, že potvrdí očekávání a zůstane. Nechceme být pro něj jen přestupní stanicí. Minulou sezonu dokončil v extraligových Karlových Varech. A co mám zprávy, tak od té doby trénoval s juniory v Litvínově. Poprvé za Chomutov nastoupil v pátek v Ústí nad Labem.