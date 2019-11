Na pomoc mu spěchal i vyděšený bratr v dresu soupeře. Mistra se Slavií odváželi na nosítkách

Vyděšený bratr Tomáš v dresu soupeře mu okamžitě spěchal na pomoc, stejně jako slávističtí spoluhráči a klubový doktor. Čtyřiatřicetiletý útočník červenobílých Jiří Doležal zůstal po drsném ataku od přerovského Jiřího Goiše v 51. minutě středečního utkání první hokejové ligy ležet na ledě, který nakonec po čtyřech minutách opustil na nosítkách a zamířil do nemocnice. V ní po zjištěném otřesu mozku dál zůstává na pozorování.

Goiš zasáhl Doležala, který právě ve středním pásmu odehrál kotouč, loktem do obličeje. Zraněného odchovance Slavie, který s klubem vyhrál v roce 2008 extraligový titul, se okamžitě vydal pomstít obránce Milan Antoš, jenž se s faulujícím hráčem pustil do bitky.

Goiš od rozhodčích vyfasoval trest na pět minut za hrubost a rovněž trest na pět minut a do konce utkání za zásah do oblasti krku. Duel skončil po trestu na pět minut a do konce utkání i pro Antoše.

Doležal byl okamžitě převezen do nemocnice. Slavia ve čtvrtek informovala, že její útočník utrpěl otřes mozku a zůstává v nemocnici na pozorování.

Jirka #DOLEŽAL utrpěl po ostrém zákroku přerovského Goiše otřes mozku a zůstává na pozorování v nemocnici. Přejeme brzké uzdravení!✊🔴⚪️ pic.twitter.com/oVZgUzHsXc — HC Slavia Praha (@HCSlavia) November 14, 2019

„Je nepříjemné, co se stalo. Byl to nesmysl. Doufám, že Ďolík bude v pořádku," přál si trenér Slavie Miloš Říha mladší bezprostředně po utkání, které jeho svěřenci vyhráli 4:2.

„Hlavně, ať je Ďolík v pořádku. Byl tam zákrok, který vypadal škaredě. Hokej jde v této chvíli stranou," přidával se přerovský kouč Vladimír Kočara.