Zranil se při Lize mistrů ve Finsku. A teď se plzeňský Pavelka rozchytává v první lize

V létě přišel hokejový brankář Jaroslav Pavelka z Mountfieldu Hradec Králové do Plzně, aby vytvořil gólmanskou dvojici s Dominikem Frodlem. Jenže ještě před startem extraligy se Pavelka zranil a od té doby kvůli zdlouhavému léčení čeká na svoji premiéru v plzeňském dresu v nejvyšší soutěži. O tom, že by se jeho návrat mezi extraligové tyče mohl přece jen přiblížit, nasvědčoval fakt, že v sobotu nastoupil za Baník Sokolov v prvoligovém zápase na ledě Ústí nad Labem. „Potřebuji se rozchytat, abych byl zpátky," řekl Pavelka v rozhovoru pro Sport.cz.

Jak vzpomínáte na svoje působení v Hradci Králové?

Jsem odchovancem tamního hokeje a snažil jsem si extraligu v Hradci užít. Postupně jsem konečně dostal nějakou šanci a střídali jsme se loni s Brandonem Maxwellem.

Vaše angažmá v Plzni ale mělo nešťastný start. Co bylo důvodem dlouhé zápasové absence?

Šel jsem do Plzně s odhodláním, ale zranil jsem se ve třetím kole základní skupiny Ligy mistrů ve finské Hämeenlinně. A jaké jsem utrpěl zranění, to se neříká (trpký úsměv).

Marodil jste prakticky od začátku září, že?

Připravoval jsem se, abych se dostal co nejdřív zpátky do týmu. Ale pořád se to táhlo a jsem rád, že mohu znovu někde chytat, zatím v první lize. Sledoval jsem plzeňské kluky a musím říci, že útočník Milan Gulaš je hráčem jako z jiné planety. Jeho nynější bilance v kanadském bodování je neskutečná. Klobouk dolů před ním. Málokdo něco dokázal jako on v dosavadním průběhu extraligy.

Jak berete svoji premiéru v dresu Baníku Sokolov?

Po zranění se potřebuji dostat do zápasového zatížení. Pro brankáře je vždycky složité, pokud dlouho nehraje. Kluci v Sokolově mě vzali dobře. Jsem hráčem Plzně, kdežto za Sokolov nastupují i kluci z Karlových Varů. Ale je to v pohodě.

Vnímáte rivalitu mezi Plzní a Karlovými Vary?

Vím, že tady existuje, ale teď jsme někteří kmenoví hráči z obou klubů v jednom prvoligovém týmu. Všiml jsem si, že v sobotním extraligovém derby právě mezi Karlovými Vary a Plzní nastoupili na obou stranách i hráči ze sokolovského kádru (úsměv).

Zůstaňme u Plzně a extraligy. Jak vidíte týmové ambice?

Doufám, že v dalším průběhu sezony se v play off dostaneme co nejdál a uděláme nějaký úspěch.