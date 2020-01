Z Pardubic mi určitě nezavolají, míní veterán Divíšek

Když rodák z Mostu začínal před čtyřiadvaceti lety v extralize v pražské Slavii po boku kanonýrů Vladimíra Růžičky staršího, Viktora Ujčíka, Jaroslava Bednáře a dalších tehdejších hvězd, zřejmě netušil, že bude hrát aktivně hokej i po čtyřicítce. Neodradila jej ani nedávná osmiměsíční pauza kvůli zranění.

„Bylo to ubíjející, ale měl jsem alespoň čas na ohlédnutí za tím, co jsem v hokeji prožil. Z domácí scény nejvíc vzpomínám na Pardubice, kde jsem odehrál dohromady asi šest sezon ve třech etapách," připomněl Divíšek mistrovský titul z roku 2005 i jedno stříbro, které kromě Pardubic vybojoval také se Slavií Praha a Kometou Brno.

Tomáš Divíšek ze Sparty Praha smutní po vyřazení v semifinále extraligy od Komety Brno.

Vlastimil Vacek, Právo

Do sbírky přidal v roce 2014 bronz s pražskou Spartou. „Prohráli jsme v semifinále zrovna s Brnem, což mě dodnes mrzí. Byli jsme lepší, ale nešťastně jsme Kometě darovali finále. To jsem si zahrál o dva roky předtím právě i za Brno," vybavil si protřelý útočník. Extraligové starty sbíral i ve dvou obdobích v Plzni, nastupoval rovněž za Mladou Boleslav a Chomutov, odkud to měl nejblíž do rodného města na severu Čech.

Doufá, že Dynamo nespadne

Divíšek určitě neztrácí kontakt s extraligou ani v současnosti. Přiznává, že nejvíc sleduje Dynamo Pardubice. „Nejen proto, že jsem tam hrál ještě před čtyřmi lety, ale znám se dlouho s asistenty trenéra Michalem Mikeskou a Petrem Čáslavou. Nastupovali jsme společně v jednom týmu už v té úspěšné pardubické éře. A hlavní kouč Dynama pan Milan Razým mě vedl při mém krátkém působení v Plzni někdy před šesti lety. Je smutné, jaká je nynější pardubická situace. Doufám, že kluci extraligu nějakým způsobem udrží a nespadnou," říká Divíšek.

Přestupní termín trvá do konce ledna. Zkušený útočník si podle svých slov už nepohrává s myšlenkou na případný návrat do extraligy. „Jestli mi z Pardubic nezavolají? Tak mně určitě ne. Jsem hrozný po zranění v první lize, natož abych šel znovu do vyšší soutěže," říká sebekriticky.

Pardubický hokejový brankář Ondřej Kacetl inkasuje branku, dole je Antonín Honejsek ze Zlína.

Dalibor Glück, ČTK

Bojují o předkolo

Divíšek od poloviny listopadu odehrál za Prostějov sedmnáct zápasů s bilancí sedmi gólů a dvanácti asistencí. „Ale zdravotně v pořádku úplně nejsem. Zkouším to, co to jde. Bohužel v dolní skupině první ligy, v níž bojujeme o místo pro předkolo play off, je to taková plácaná, kvalita chybí. Musíme předvádět jiný hokej, než dosud. Pohybujeme se na hraně desátého místa, které zaručí aspoň další pokračování v soutěži," uvědomuje si veterán, jenž je nejzkušenějším hráčem Prostějova.

„S trenérem Ladislavem Lubinou jsme spolu taky hráli za Pardubice, jeden čas mě trénoval ještě v extraligové pražské Slavii," připomíná Divíšek.

Tým tráví hodně času v autobuse. „Snáším to docela špatně. Všechno mě už bolí, ale nedá se nic dělat," pokrčil rameny útočník nad náročným programem. „Jeden den jsme hráli v Ústí nad Labem, vrátili se do Prostějova a další den hned následovala cesta do Sokolova a zase zpátky," přiblížil Divíšek peripetie prvoligového klubu.