Obrovský náskok jsme přestali řešit, chceme pokaždé vyhrát, říká budějovický obránce Vydarený

Nedlouho po skončení probíhající hokejové sezony oslaví slovenský obránce René Vydarený 39. narozeniny. A není těžké uhodnout, jaký by si asi přál k nim dodatečný dárek. V dresu Motoru České Budějovice momentálně bojuje o to, aby se Jihočeši z pozice nynějšího lídra první ligy dostali do extraligy. Zvlášť poté, co si přímý postup zajistí vítěz soutěže. „Klub vyvíjí dlouhodobé úsilí, aby se to podařilo," říká Vydarený v rozhovoru pro Sport.cz.