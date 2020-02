Náročný program? Je to součást trenérské práce, říká Karel Mlejnek o reprezentaci a první lize

Hokejový trenér Karel Mlejnek absolvoval během sedmi dní pět zápasů na lavičce ve dvou naprosto různých prostředích. Od čtvrtka do neděle byl jako jeden z asistentů hlavního trenéra české reprezentace Miloše Říhy staršího s národním týmem na turnaji ve Stockholmu, hned v pondělí a ve středu vedl z postu kouče prvoligový Baník Sokolov v zápasech první ligy. A po květnovém šampionátu dospělých se ujme jako hlavní trenér české reprezentace hráčů do 20 let.