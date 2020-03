Kapitán Budějovic po postupu: Radost velká, pocit zvláštní. Oslavu stihli za minutu dvanáct

Kvůli hrozbě koronaviru výkonný výbor Českého hokeje zrušil play off a rozhodl, že do extraligy postupuje váš tým coby vítěz základní části. Jaké pocity se ve vás mísí?

Představovali jsme si to opravdu všichni jinak. Na jednu stranu jsme strašně moc rádi, že jsme se do extraligy dostali, protože se tady na návrat čekalo hodně dlouho. Radost byla veliká, ale na druhou stranu je to takové zvláštní. Sezona se nějak vyvíjela, dařilo se a chtěli jsme to potvrdit v play off. Pořád jsme věřili, že by se mohlo hrát a my si postup vybojujeme na ledě. Ale bohužel...Tohle jsme ovlivnit nemohli.

Ve čtvrtek se jste se verdikt dozvěděli, od sobotního rána se zavíraly restaurace a hospody. Stihli jste se spoluhráči postup zapít?

Jo, byl to poslední den, kdy to bylo možný, takže jsme se víceméně všichni společně sešli i s realizačním týmem a snažili se to trochu oslavit.

Kam jste zašli?

Do budějovické restaurace Modrý dveře. Bouřlivé to nebyly, prostě jsme postup trochu oslavili. Ani jako kapitán jsem žádný proslov ke klukům neměl, bylo to tam takové neformální. Až se epidemie přežene a situace se uklidní, věřím, že to ještě společně oslavíme i s našimi fanoušky.

Hokejisté Motoru České Budějovice deklasovali pražskou Slavii. (ilustrační foto)

HC Motor České Budějovice

Obdržel jste na mobil hodně gratulací?

Určitě. Psala mi spousta kamarádů, známých i fanoušků. Nedokážu odhadnout, kolik zpráv mi přišlo, ale s řadou lidí jsem si i telefonoval. Jinak mě ale lidi moc nezastavovali. Myslí teď na něco jiného. Situace je vážná a plně chápu, že hokej a vůbec sporty jdou na druhou kolej.

Během celé sezony jste dominovali, před druhým Přerovem měli náskok 44 bodů. V čem byla největší síla týmu?

Měli jsme vyrovnaný a široký kádr. Pět lajn, které mohly hrát. Nebyl mezi nimi rozdíl. Spousta hráčů se starala o produktivitu, dávali jsme spoustu gólů, vyhráli padesát zápasů v základní části, byli jsme i fyzicky dobře připravení.

Sám jste prožil báječnou sezonu, v 57 utkáních zaznamenal 60 bodů (13+47) a měl tedy průměr více než bodu na zápas. Čemu výtečnou fazonu přičítáte?

Všechno vychází z toho, že to šlo celému týmu. Když se daří, i osobní stránka je lepší. Ale bez spoluhráčů bych tak povedenou sezonu neměl. Musím jim poděkovat. Samozřejmě je to hezký pocit, každý rok se nepovede tak dobrá sezona. Loni v létě to bylo specifický, protože jsme měli individuální přípravu, která mi prospěla. Léto mi dalo fakt hodně. Dobře jsem se připravil, tohle hrálo velikou roli, že se mi takhle dařilo. Na ledě jsem se cítil výborně.

Mužstvo často vyhrávalo, tudíž jste hlas při zápasech v kabině zvyšovat jako kapitán ani nemusel...

To je pravda. Navíc mi je čtyřiadvacet a v týmu jsou přece jen zkušenější hráči, kteří si tohle vzali pod sebe. Ale když se prostě vyhraje patnáct zápasů v řadě, není fakt důvod brát si slovo. Opravdu super sezona, což mi hodně ulehčilo.

Hokejisté vedoucího Motoru České Budějovice vytvořili se 153 body nový rekord první Chance ligy.

HC Motor České Budějovice

Dres Českých Budějovic oblékáte od mládežnických kategorií. Je postup do extraligy pro vás o to sladší?

Mám takový dobrý pocit. Po tom všem, co se stalo, když město o extraligu před sedmi lety přišlo. Čas utíkal a jsem rád, že jsem u toho mohl být a vrátit extraligu zase do Budějovic. Lidi kolem si to zaslouží, na zápasy chodí hodně fanoušků. Je to fajn.

Sezona byla předčasně ukončena. Už víte, jak bude vypadat váš program v nejbližších dnech?

Na začátku týdne jsme měli pohovory. A teď se čeká, jak se to vyvine. Jsem doma a dodržuju karanténu, kterou vláda vyhlásila. Snad se to přežene co nejrychleji a vše se tu zase vrátí k normálnímu životu.

Počty nakažených koronavirem roste. Máte velký strach?

Nevím, jestli strach... Ale je to zkrátka nepříjemný. Vidím to kolem sebe, když jde člověk nakoupit. Je to situace, která tady ještě nikdy nestala a opravdu se teď ukazuje, že jsou v životě daleko důležitější věci. Když víte, kolik je nakažených lidí a další přibývají... Je to fakt hodně nepříjemný. Doufám, že se to podaří dostat brzy pod kontrolu.