Šampion z Nagana a trojnásobný mistr světa po čtyřech sezonách ve Vsetíně končí

Ve své první sezoně ve funkci hlavního trenéra postoupil s kdysi slavným hokejovým klubem do druhé nejvyšší soutěže, v níž pak ve všech následujících třech ročnících vybojoval postup do play off. Pátou sezonu v řadě na střídačce Vsetína už ale Jiří Dopita nepřidá. Olympijský šampion z Nagana a trojnásobný mistr světa se s vedením valašského klubu dohodl na ukončení spolupráce.