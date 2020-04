Umístění je zklamáním, ale nemáme se úplně za co stydět, říká trenér Mlejnek při loučení se Sokolovem

Ambiciózní a zároveň rozvážný kouč může v nadcházejícím reprezentačním angažmá využít zkušenosti z různých etap svojí trenérské kariéry. Dlouho působil v Karlových Varech, kde si vyzkoušel roli asistenta i hlavního trenéra u extraligového áčka. V roce 2016 přijal nabídku z Liberce a dvě sezony byl asistentem Filipa Pešána u týmu Bílých Tygrů. Pak se vrátil na západ Čech „jen" do tehdy druholigového Sokolova, který hned přivedl do první ligy. Mužstvo v pozici nováčka druhé nejvyšší soutěže skončilo nyní sice na dně tabulky, ale rozhodně neudělalo ostudu.

Prohrávali o gól

„Mohu to hodnotit ze dvou pohledů. Už dříve jsem říkal, že bodový stav na našem kontě byl pro nás celosezonním zklamáním. Přesto se nemáme úplně za co stydět. Přece jen jsme nesli visačku nováčka, a z tohoto úhlu pohledu jsme odehráli důstojná utkání. Řadu z nich jsme ztratili jen o gól nebo dva, a jak to bývá, inkasovali jsme i v samotných koncovkách do prázdné branky," ohlédl se Mlejnek ze širšího hlediska za skončenou sezonou. Horní polovina prvoligové tabulky Západočechům brzy unikla, nicméně s týmy ze stejné výkonnostní skupiny držel Baník víceméně srovnatelný krok. „Nastupovali jsme třeba proti Ústí nad Labem a Kadani, což jsou kluby s letitými poznatky z první ligy," připomněl Mlejnek tradiční účastníky soutěže.

Otazníky kolem brankářů

Trenér vypíchl i další faktor, který jeho tým provázel. „Nebyli jsme konzistentní na pozici brankáře. Protočili jsme více gólmanů. Ale těch střípků ohledně mužstva bylo mnohem víc a dohromady tvořily mozaiku," mínil kouč.

Byť Sokolov účinkoval ve skupině o 9.-16. místo, Mlejnek samozřejmě vnímal i dění v silnější skupině o posty pro prvoligové play off. K němu nakonec ze všeobecně známých důvodů nedošlo. „Určitě se v předních týmech soutěže prezentovali talentovaní hráči. To není novinka. Jestliže celky z popředí tabulky využívají hokejisty mladšího věku a dávají jim prostor, je to pro samotné kluky i jejich kluby směrem do plusu," uvedl Mlejnek ještě na prvoligové téma.