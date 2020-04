Hokejisté Ústí přišli o sponzora a mohou se vzdát první ligy

Celosvětová panedemie koronaviru zastavila sportovní soutěže. Kluby šetří na všech frontách, nedostatek financí se pak může přojevit různě. Nakde se zbaví hvězd, jinde třeba zvažují dobrovolný odchod do nižší soutěže. To je i případ hokejového Slovanu Ústí nad Labem, který přišel o významného nového sponzora. Nový partner měl zajistit zvýšení rozpočtu čtrnáctého týmu uplynulého ročníku druhé nejvyšší soutěže ze 14,5 milionu korun na 20 milionů.

Hokejový Slovan Ústí nad Labem přišel kvůli pandemii koronaviru o významného nového sponzora a vedení klubu zvažuje, že se přesune z první do druhé ligy.

"Pro mě to znamená, že dva měsíce práce přišly vniveč. Měli jsme domluvených řadu zajímavých hokejistů, taková kategorie hráčů tu tři roky nebyla. Všechno, co bylo na dobré cestě, se sesypalo, všechno padá. Sponzor uvedl, že z důvodu pandemie spolupráci přehodnotil a odstupuje od toho," uvedl jednatel ústeckého klubu pro obchod a ekonomiku Jiří Zdvořáček pro server iDNES.cz.

Slovanu mělo pomoci konsorcium firem, ale přepokládané ekonomické dopady pandemie koronaviru tuto dohodu zhatily. "Nazvali jsme ho tajemný klíčový sponzor, se kterým jsem jednal tři týdny. Minulý rok jsme měli 14,5 milionu a v klubu jsme se shodli, že to je neudržitelný rozpočet, že se s tím nedá hrát důstojná role v první lize. Dohodli jsme se, podepsali smlouvy, se sportovním manažerem Tomášem Marešem jsme začali připravovat sezonu, domlouvat hráče. A do toho přišla pandemie koronaviru," řekl Zdvořáček.

"Zhruba před 14 dny se ozval sponzor, že z důvodu pandemie musí spolupráci přehodnotit. Jednali jsme intenzivně, jestli bude schopen dostát svým závazkům, nebo ne. V pondělí ráno padlo rozhodnutí, že od toho odstupuje. Byla uplatněna klauzule o vyšší moci," uvedl.

"Říkají, že v aktuální situaci nás nemohou v této sezoně podporovat. Netvrdí, že to je konečná, ale pro letošek ano. Neměli přinést jen 5,5 milionu, jak by se mohlo zdát z rozdílu rozpočtů, ale víc, protože čekáme nějaké poklesy," doplnil Zdvořáček.

Při předpokládaném dalším poklesu rozpočtu se podle něj nedá v první lize důstojně působit. "Je to velká komplikace a musím upřímně říct, že s těmi penězi, co máme k dispozici, první ligu provozovat nechci. A víc zajistit neumím. Seznámím s tím majitele a uvidíme, jaký k tomu zaujmou postoj. Jestli mají v záloze někoho jiného, nebo půjde Slovan do druhé ligy. Já jsem jen třináctiprocentní vlastník, většinu ve společnosti s ručením omezením drží mládež. A je na ní, jestli má v záloze někoho jiného, nebo zvolí druhou ligu," dodal Zdvořáček.