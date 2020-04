Jeřábek v Kadani: Začínal po boku legendárního Hlinky, má čtyři stříbra s Litvínovem

Jeřábkovi patří z hráčského angažmá nevídaný primát a rekord. Byl totiž jako jediný tehdy aktivní hokejista u všech čtyř stříbrných medailí Litvínova v letech 1978, 1984, 1991 a 1996.

Hned po skončení aktivní dráhy sbíral první trenérské zkušenosti ve stejném klubu u áčka po boku legendárního kouče a svého dřívějšího spoluhráče Ivana Hlinky. Byl také asistentem Ondřeje Weissmanna, Václava Sýkory a Josefa Beránka staršího.

Jako hlavní kouč pak vedl Litvínov ve dvou obdobích, naposledy na podzim 2013 společně s asistentem Petrem Rosolem, s nímž nyní vytvoří trenérskou dvojici i v Kadani. Jen pro zajímavost, když trénoval Kometu Brno už v extralize od listopadu 2009 do ledna 2011, spolupracoval s tehdejšími asistenty Mojmírem Trličíkem a Ladislavem Lubinou.

Třebaže se Jeřábek vrací k trenérskému řemeslu po šesti letech, není pro něj ani první liga neznámou soutěží. Už dříve v ní koučoval Hradec Králové, Vrchlabí, HC Most a naposledy Havlíčkův Brod v roce 2014.

V Kadani se setká nejen se svým kolegou Petrem Rosolem, ale i dalším bývalým vynikajícím hokejistou Petrem Klímou, který je generálním manažerem klubu. „Jsem si jistý, že se oba trenéři budou velmi dobře doplňovat," uvedl Klíma k příchodu nového kouče.

Oceňuje brankáře Francouze

Jeřábek je i přes různá působení po republice severočeským patriotem. Především litvínovský hokej se prolíná jeho sportovním životem. „Když jsme byli společně s Petrem Rosolem u mužstva, měli jsme smůlu, že se nám na dva měsíce zranil brankář Pavel Francouz. Právě on se pak stal o rok a půl později jedním z hrdinů cesty k mistrovskému titulu. Už je to v těchto dnech zrovna pět let. A i zpětně musím ocenit práci trenérů Radima Rulíka a Miloše Hořavy, kteří byli u toho triumfu. Strašně rychle to uteklo," řekl Jeřábek místním médiím při ohlédnutí za svým dosud posledním extraligovým angažmá.

Hokejisté Litvínova se letos v extralize zachránili až v posledním kole. „Samozřejmě jsem všechno sledoval. Byl jsem rád, jak to nakonec pro kluky a celý klub dobře dopadlo. Byly to nervy pro všechny, ale to si v hokeji nevyberete. Když hrajete nahoře, chcete tam zůstat. Když uprostřed tabulky, nechcete klesnout níž, a když je tým dole, to napětí a drama se ještě stupňuje," přibližuje zkušený trenér svoje poznatky.