Hokejové postupy v Česku? Už jsou jasné, předčasný konec je nezhatil

Přes nedohranou sezonu jsou jasné postupy. Právo účasti v novém ročníku první ligy získali hokejisté Šumperku, Vrchlabí a Kolína. Po pandemií zasaženém ročníku druhé nejvyšší domácí soutěže rozhodl v pátek výkonný výbor Českého hokeje hlasováním per rollam o postupu nejlepších týmů základní části jednotlivých skupin druhé ligy Východ, Sever a Střed. Potvrzena byla i práva pro třetí domácí soutěž.

Oproti fotbalu, v němž se zatím mluví jen o možné prostupnosti mezi druhou a třetí nejvyšší soutěží, je to zásadní rozdíl. Postupů je spousta. Více než se předpokládalo. V případě, že využije možnosti hrát druhou nejvyšší hokejovou soutěž celé trio i všechny další kluby, rozšíří se první liga z dosavadních 16 na 19 účastníků. Původně měla mít v sezoně 2020/21 první liga 17 týmů. Postup si měl zajistit nejlepší z trojice vítězů jednotlivých skupin druhé ligy z play off. Druhá liga ale byla ukončena po třetích duelech předkola play off.

Kluby, které nově právo získaly, v žádném případě nemohou s účastí jakkoli handlovat. "Výkonný výbor současně rozhodl, že kluby, které získaly právo účasti postupem z nižší soutěže v předčasně ukončené sezoně, ho nemohou postoupit jinému zájemci. Pokud klub práva účasti ve vyšší soutěži nevyužije, zůstává mu zachováno právo účasti v soutěži, v níž nastupoval v sezoně 2019/20," upřesnil tiskový mluvčí svazu Zdeněk Zikmund.

Ale pozor. Otázkou zůstává, zda se do soutěže v době pokoronovirové přihlásí všechna stávající mužstva. Situace je nepředvídatelná, zatím prosakují zprávy o potížích Ústí nad Labem, vyloučit zřejmě nelze nic.

Přihlášky mohou kluby podávat do 22. května. "Po podání přihlášek rozhodne výkonný výbor o herním systému soutěží pro sezonu 2020/21 včetně postupu a sestupu tak, aby byly v nejbližším následujícím ročníku dosaženy počty účastníků stanovené jeho rozhodnutím z 19. prosince 2019. Na základě tohoto rozhodnutí bude v sezoně 2021/22 nastupovat v první lize šestnáct účastníků," doplnil Zikmund.

Od sezony 2022/23 bude mít první liga podle prosincového rozhodnutí výkonného výboru 14 týmů. Přímé postupy a sestupy mezi jednotlivými soutěžemi budou sjednoceny.

Šumperk ovládl základní část skupiny Východ se 103 body ze 40 zápasů a měl náskok 35 bodů před druhou Opavou. Do první ligy se může vrátit poprvé od sezony 2015/16.

Vrchlabí ve skupině Sever nasbíralo také 103 bodů ze 40 duelů a druhý Dvůr Králové nad Labem za ním zaostal o 18 bodů. V druhé nejvyšší soutěži hrálo naposledy v ročníku 2010/11, po kterém ze soutěže odstoupilo. Po dvou sezonách v Královéhradecké krajské lize působilo v druhé lize. V uplynulé sezoně za Vrchlabí hráli například útočníci Jaroslav Bednář, Jan Hlaváč, Petr Sýkora a před návratem do Pardubic i Tomáš Rolinek.

Kolín ve skupině Střed nasbíral 93 bodů z 42 utkání a měl osmibodový náskok před druhým Táborem i třetí Příbramí. V druhé nejvyšší soutěži hrál naposledy v sezoně 1982/83.

Právo účasti ve druhé lize získaly na základě výsledků před ukončením soutěží Frýdek-Místek B, Pelhřimov, Rakovník, Moravská Třebová, Cheb, Jičín, TNP Praha, Klášterec nad Ohří, Velké Meziříčí a Nový Bydžov. Postup do nejvyšší juniorské soutěže si zajistil AZ Havířov 2010.