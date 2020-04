Tahle pohledná blondýnka pečuje o Jágra: Beru tělo jako tělo

Přestože pochází z jižní Moravy a trvale žije v Praze, její hokejové srdce bije pro Kladno. Minulý rok jako fanynka chodila na stadion na barážová utkání a z tribuny tak slavila postup Rytířů do nejvyšší soutěže. V uplynulé sezoně už byla Kateřina Jinochová součástí týmu. Jako fyzioterapeutka tak pečovala i o hvězdného útočníka a majitele klubu Jaromíra Jágra.

„Když jsem vloni v dubnu chodila na baráž a slavila postup do extraligy, ještě jsem vůbec netušila, že o pár měsíců později budu v klubu pracovat," říká Jinochová pro oficiální stránky Rytířů, kterým byla doporučena svým kolegou z fakulty a následně ji do Kladna přijal asistent trenéra Jan Kregl.

„Práce u hokeje mě velmi naplňuje a baví. Hráčům provádím diagnostiku i prevenci vůči zraněním, má práce zahrnuje také předzápasovou přípravu a pozápasovou regeneraci. Zároveň se starám i o mládežnické týmy," popisuje svou úlohu u týmu Jinochová, které je zároveň vedoucí fyzioterapie na ortopedické klinice Orthotes v Praze, učí i na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT studenty fyzioterapie, a do toho školí kurzy pro fyzioterapeuty a trenéry.

Kladenské hokejové zápasy hodně prožívá a jen těžko během nich dokáže potlačit emoce. „Jsem horkokrevná fanynka. Známe totiž kluky nejen jako hráče na ledě, ale i jako kamarády, se kterými se mimo ten led bavíme i o běžných věcech. Buší mi srdce, když je třeba nějaký náš hráč faulován či tvrdě atakován, a pak leží na ledě v bolestech," přiznává absolventka magisterského studia na Fakultě zdravotnických věd na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Rukama ji během sezony prošli všichni hráči. Včetně největší kladenské hvězdy Jaromíra Jágra. „Zejména ze začátku jsem z něj měla popravdě trochu respekt. Jde o jednoho z nejlepších sportovců na světě, takže je to asi přirozené. Není to však jediný známý člověk, kterého bych léčila. Na klinice za mnou dochází další známé osobnosti, takže jsem na to svým způsobem zvyklá. Beru tělo jako tělo," usmívá se pohledná blondýnka.

Sportu se věnuje i v době osobního volna, kdy není na kladenském zimáku nebo ve své ordinaci. „Jsem velice aktivní člověk, který potřebuje pohyb a sport. Mám ráda i kolektivní sporty, a to i jako divačka. Mé okolí o mně často říká, že jsem perfekcionistka," uzavírá Jinochová.