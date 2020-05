Jágr ladí tým na první ligu. Do Kladna přivádí tři nové hráče

Hokejové Kladno, které se po roce vrátilo z extraligy do první ligy, posílili útočníci Marek Račuk, Tomáš Guman a obránce Jakub Štochl. Kontrakt s Rytíři prodloužili forvard Antonín Melka a zadáci Josef Zajíc s Matyášem Zelingrem. Majitel klubu Jaromír Jágr tak aktuálně má v kádru jedenáct hráčů, s nimiž může počítat pro ročník 2020/21 - jednoho brankáře, čtyři obránce a šest útočníků. Sám Jágr se ještě nerozhodl, jestli bude v kariéře pokračovat, očekává se ale, že ano.

Sedmadvacetiletý Račuk už v minulosti v Kladně působil, když v sezoně 2015/16 odehrál za Rytíře sedm duelů v první lize. Poslední dva roky strávil v Prostějově, který v uplynulém ročníku vedl jako kapitán a v tabulce produktivity celé Chance ligy skončil s 66 body třetí.

„Víme, že jde o produktivního útočníka a přesně takového jsme sháněli. Marek své ofenzivní schopnosti potvrzoval každým rokem," uvedl trenér a sportovní manažer Rytířů David Čermák. Račuk si v minulosti zahrál také za Chomutov, Litvínov, Znojmo či Kadaň.

O pět let mladší Guman sbíral v mládežnických kategoriích zkušenosti ve švýcarském Davosu, ale také ve Švédsku. Mezi muži debutoval v sezoně 206/17 v prvoligových Českých Budějovicích, poté si zahrál EBEL za Znojmo a také extraligu za Vítkovice, odkud na Kladno přichází.

„Je to pravák, šikovný mladý útočník. Zájem jsme o Tomáše měli už před rokem, ale tehdy nám ho bohužel neuvolnili. Věřím, že je to perspektivní hráč, který nám pomůže," míní Čermák.

Teprve devatenáctiletý Štochl přichází z Chomutova, v němž v minulé sezoně první ligy mezi muži debutoval. „Je to také mladý kluk, který u nás dostane šanci. Loni odehrál za Piráty celou sezonu a tam si ho velmi chválili," dodává Čermák.

Kladenští hokejisté (zleva) Antonín Melka, Jaromír Jágr a Jiří Říha na archivním snímku.

Vlastimil Vacek, Právo

Smlouvy s Kladnem prodloužili obránci Josef Zajíc s Matyášem Zelingrem a útočník Antonín Melka. Navázali tak na brankáře Brízgalu, beky Kehara a forvardy Hajného, Š. Bláhu a Bílka, kteří podepsali nové kontrakty už dříve.

V první den přestupního období odešel z Kladna tři útočníci - kapitán Jakub Strnad do Mladé Boleslavi, Ladislav Zikmund do Sparty a David Stach se po roce vrátil do Plzně. Rytíře velmi pravděpodobně opustí i brankář Godla, nejproduktivnější bek poslední extraligové sezony Kanaďan Austin, jeho krajan Nash nebo útočníci Redlich a T. Kaut a další.