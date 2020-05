Ústecký hokej hlásí návrat zkušeného trenéra

Zajímavý trenérský návrat do první hokejové ligy. Po dvou a půl letech se vedení prvoligového týmu Slovanu Ústí nad Labem znovu ujme zkušený kouč Miroslav Mach. Nahradí Tomáše Mareše, jenž dokončoval na střídačce mužstva minulou sezonu. Machovým asistentem bude někdejší skvělý prvoligový útočník Jaroslav Roubík. Pokračuje na stejném postu, protože si tuto roli vyzkoušel už v závěru předčasně ukončeného ročníku. Dalším asistentem bude Jiří Merta.

Padesátiletý Miroslav Mach, někdejší spoluhráč Jaromíra Jágra v kladenském útoku, v minulosti působil v ústeckém klubu v různých trenérských funkcích deset let. Má za sebou i nedávné angažmá hlavního kouče ve slovenském extraligovém klubu HC Nové Zámky. V loňské sezoně byl šéftrenérem mládeže v klubu PZ Kladno.

Jeho návrat do Ústí není překvapující, jelikož se v únoru zúčastnil oficiálního loučení Jaroslava Roubíka a brankáře Martina Volkeho s kariérou. Už tehdy připustil, že si udržuje kontakty s ústeckým hokejem. „Přece jen jsem tady strávil nějaký čas a na to se nezapomíná. Hlavně na boje v play off, kdy jsme ve čtvrtfinále vyřadili vítěze základní části a favorizované Kladno," vybavil si Mach tehdejší velký úspěch klubu.

Ústecký hokej sledoval, tudíž má představu o nadcházejícím angažmá. „Především jsem rád, že se Ústí jako klub rozhodlo pokračovat v první lize. Dlouhodobě patří k tradičním účastníkům této soutěže," připomněl špičková umístění v prvoligové tabulce v dřívějších letech včetně ročního působení v extralize v sezoně 2007-2008 i několik baráží. Podle něj se klub pokusí v rámci možností přivést zkušené posily, ale je si vědom i faktu, že ho čeká práce i s řadou mladých hráčů.

Příchod trenéra Macha kvituje i nový sportovní jednatel klubu Jan Čaloun. V nedávné minulosti byl rovněž trenérem ústeckého áčka a je zdejším sportovním patriotem. „Vážím si toho, že Miroslav Mach se svými asistenty mají sportovní chuť a zájem trénovat mužstvo i v této nelehké situaci. Společně se pokusíme posunout Slovan Ústí také po sportovní stránce. Zmíněná trenérská trojice prokazuje dlouhodobý vztah ke klubu i k městu Ústí nad Labem," uvedl Čaloun k novému obsazení trenérských postů.