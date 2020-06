Přestupová bomba pro první ligu! Havířov získal kapitána úřadujících mistrů extraligy

Pro Havířov je to opravdu mimořádný přestup, na svých stránkách ho dokonce označuje jako ten největší v novodobé historii klubu. Zkušený forvard, jenž v extralize odehrál 932 zápasů s bilancí 412 kanadských bodů, je pro Slezany velkou rybou.

„Pro mě je angažmá v Havířově další krok v mojí bohaté kariéře. Do Havířova jsem přišel proto, abych týmu pomohl k lepším výsledkům a všem ukázal, co ve mně je," říká někdejší reprezentant, který havířovský dres už v minulosti oblékal, i když už je tomu dlouhých jednadvacet let.

Adamský, jenž v nejvyšší soutěži nastupoval i za Plzeň, je v krátké době už třetím kapitánem některého z extraligových klubů, kteří v letní pauze zamířili do Chance ligy. Před ním tak učinili z Vítkovic do Litoměřic Jan Výtisk a z Litvínova do Ústí nad Labem Michal Trávníček.

„Martin je kvalitní útočník, který má za sebou bohatou kariéru. Do týmu jsme potřebovali ostříleného hráče. Jeho příchod týmu přinese mnoho zkušeností z těžkých zápasů," slibuje si od nové posily havířovský kouč Jiří Režnar.

„Pro náš tým je to největší posila v novodobé historii klubu. Určitě bude příkladem pro další hráče, jako tomu bylo v extraligovém Třinci. Osobně věřím tomu, že na ledě ukáže to nejlepší, co v něm je, a bude svou hrou bavit diváky," věří havířovský manažer Pavel Zdráhal.

Martin Adamský v dobách, kdy hrál za národní tým.

Petr Horník, Právo

„Martin není poslední havířovskou posilou, pokračujeme v jednáních s dalšími hráči, jakmile budou jednání dotažena, tak budeme fanoušky bez prodlení informovat na našem webu," uzavírá Režnar.