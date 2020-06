Proč není první liga aspoň rok nesestupová jako extraliga? diví se kadaňský trenér Rosol

první hokejové ligy nabízí vystoupení Rytířů Kladno na ledě Kadaně. Středočeský celek, který ještě v březnu bojoval o setrvání v extralize a nakonec sestoupil po prohře v Litvínově, by měl podle rozpisu soutěže zamířit znovu na sever Čech. Takže to může být událost pro celý tamní region. O to víc, že na kadaňské střídačce bude zkušený trenér Petr Rosol s nově nastupujícím a rovněž bývalým extraligovým koučem Vladimírem Jeřábkem. „Věřím, že to dobře dopadne,“ říká Petr Rosol v rozhovoru pro Sport.cz směrem k nadcházející sezoně.

Začněme zmíněným Kladnem. Každého napadne, že se potkáte hned s klubem Jaromíra Jágra. Co říkáte na vstup Kadaně do soutěže?

Těžko to teď hodnotit. Takové je rozlosování. A kde je psáno, jestli Jaromír Jágr bude dál hrát? Prostě přijede Kladno v první lize. Pro nás to bude soupeř jako každý jiný.

První liga má nově devatenáct účastníků. Pro všechny celky bude zřejmě nezvykem absolvovat soutěž s tak velkým počtem mužstev v základní fázi sezony. Jak to vnímáte?

Pro mě to není dobré řešení, spíš nesmyslné. Přikláněl bych se k rozdělení na skupiny Západ a Východ. Největší zápřah vidím v únavném a dlouhém cestování. Někdy si sice týmy vyjdou vstříc, že třeba sehrají dva zápasy po sobě se soupeři na opačném konci republiky. Ale když je to k jednomu utkání, tak se může stát, že Kadaň třeba pojede minimálně čtyřikrát za sezonu například do Frýdku-Místku. Prvoligové kluby nemají tolik peněz na cestování, ale to asi nikoho nenapadne.

Extraliga bude nesestupová a z první ligy spadnou najednou tři nebo dokonce čtyři týmy. To je velký nepoměr.

Nabízí se otázka, proč neudělají nesestupovou i první ligu? Mohlo se to zúžení o tři kluby posunout o rok. Přece i tato soutěž může být zasažena následky koronavirové krize, jak se to dává často do souvislosti s extraligou.

Když zůstaneme jen u Kadaně, co si od sezony slibujete?

To by bylo lepší se na to zeptat generálního manažera Petra Klímy. Pokud jde o trenérské téma, nebudeme s Vladimírem Jeřábkem nic slibovat. Uvidíme, jak to dopadne.

Společně právě s Petrem Klímou a Vladimírem Jeřábkem jste nastupovali v dresu Litvínova už v nejvyšší československé soutěži v sezoně 1982/83. Během trenérské kariéry jste dirigovali s Jeřábkem v několika obdobích ze střídačky Litvínov v extralize, naposledy v roce 2013. Je to pro vás v nadsázce návrat bývalých hokejových časů?

Věřím, že to dobře povedeme (úsměv).

Při vašem dosud posledním angažmá v Litvínově už v brance zářil Pavel Francouz. Před pár dny oslavil třicáté narozeniny.

Ano, Pavel za nás chytal v Litvínově, kam jsem ho přetáhl z prvoligového Ústí nad Labem. A pak v roce 2015 pomohl výrazně k titulu v extralize. Nějak rychle to uteklo.

Hráčské přesuny v první lize se letos týkají řady klubů i hráčů s extraligovými úspěchy. Jak se vám jeví příchody Trávníčka, Výtiska, Adamského a dalších do prvoligového dění?

I když v extralize nenašli místo, asi si chtějí dál zahrát hokej. Michala Trávníčka jsem trénoval v Litvínově, ale bydlí v Děčíně a do Ústí nad Labem, kam přestoupil, to má blíž než kamkoli jinam. Jan Výtisk v Litoměřicích i Martin Adamský v Havířově budou určitě taky oživením první ligy díky svým zkušenostem.

A ještě jedno jméno, ale z jiných důvodů - útočník Matěj Chalupa a Kadaň.

Nyní odchází z Mountfieldu Hradec Králové do Chicaga v NHL. V minulé, nedokončené sezoně sehrál Matěj Chalupa za kadaňský tým jeden zápas v první lize při střídavém startu. Byl tady tedy jen chvilku, ale jeho bratr Lukáš Chalupa strávil v Kadani celý ročník.