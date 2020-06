Naděje pro Piráty. Chomutov schválil dotaci 2,4 milionu korun pro hokejový klub

Po dlouholetých majitelích, rodině Veverkových, klub loni převzala skupina sedmi podnikatelů, která se nadále potýkala s dluhy z minulosti. Tým v dlouhodobé části druhé nejvyšší soutěže obsadil čtvrté místo a měl jisté čtvrtfinále play off. To ale bylo po vypuknutí pandemie koronaviru zrušeno a kvůli ekonomickým problémům klub v březnu propustil všechny hráče starší 22 let.

V současnosti dluží klub provozovateli zimního stadionu na Zadních Vinohradech, tedy společnosti Kultura a Sport Chomutov, zhruba 1,3 milionu korun. Podle jednatelky společnosti Věry Fryčové nemusí klub platit úroky. To dnes na zasedání kritizoval opoziční zastupitel Marian Bystroň (PRO Chomutov). Podle něj město poskytuje dotaci v podobné hodnotě, jako by byla dlužná částka s úroky.

Klub dluží i svým hráčům a dalším hokejovým subjektům. K získání prvoligové licence musí pohledávky vyřešit do konce července.

"Piráti Chomutov jsou na tom špatně, velmi špatně. My tu stojíme a žádáme vás o dotaci, která byla pozdržena a v podstatě je pro nás klíčová," uvedl místopředseda výkonného výboru klubu Jiří Sochor. Doplnil také, že dotace je důležitá pro fungování hokejové mládeže.

Chomutovský klub se do finančních potíží nedostal poprvé. Kvůli neuhrazeným závazkům mu v minulosti hrozila i ztráta extraligové licence, se všemi problémy se ale dokázal nakonec vypořád