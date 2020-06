První liga, nebo jen ta krajská? Piráty v insolvenci pomáhají zachránit fanoušci i bývalí hráči

Přihlášku do první ligy pro nadcházející sezonu sice před měsícem a půl podali, to však ještě neznamená, že si ji opravdu zahrají. Hokejové Piráty tíží nesplacené dluhy z minulosti, a tak je možné, že místo druhé nejvyšší soutěže budou od září hrát jen ústeckou krajskou ligu. Jasno by mělo být už koncem tohoto týdne. Chomutovskému klubu se mezitím rozhodli pomoci založením transparentního účtu fanoušci, na který přispěli i někteří bývalí hráči Pirátů.