Dva slávisté ukázali srdce. Pořádají charitativní koncert pro nemocnou dívku

Když mohou, pomohou, teď se ale dva hokejisté Slavie rozhodli, že vezmou režii do vlastních rukou. Obránci Jindřich Barák a Jan Novák uspořádají v sobotu 18. července charitativní koncert, kde chtějí pomoct nemocné Lindě, která má život teprve před sebou, ale osud k ní nebyl zrovna přívětivý.

„Chceme pomoci třináctileté Lindě. Je velmi náchylná na jakékoliv virové onemocnění, je postižena těžkým autismem, má ADHD ve formě speciálních poruch, jako jsou dyspraxie, dysgrafie, motorické postižení, dyslexie, vrcholem pak je myofunkční porucha. Trpělivá maminka s Lindou cvičí, nechce jí vázat na invalidní vozík, ale životní běh je tak neúprosný, že všechny ty pomůcky, rehabilitace jen stěží odvrací krutou pravdu, že je Linda nevyléčitelně nemocná," řekl pro slávistický web Barák.

Na charitativním koncertu v areálu Fotbalpark Praha ve spolupráci se společností Duha vystoupí Marta Jandová, Heidi Janků a Petr Kolář. Součástí bude také výherní dárcovská tombola a benefiční dražba dresů Tomáše Hertla a Vladimíra Sobotky. Hlavní cenu do tomboly věnoval Novák, jde o týdenní pobyt v soukromém apartmánu v Emirátech.

https://www.facebook.com/HCSlavia/posts/10160123468073345

"Už několik let se účastním charitativních akcí s Duhou, tak se mi líbí myšlenka, že to dál rozšíříme a pomůžeme tím dětem, které to potřebují. Jsem rád, že můžu přispět dobré věci, a proto jsem se i rozhodl věnovat tuto cenu," vysvětlil Novák.

Obránce Slavie Jan Novák.

Jiří G. Novák

Nepřijdou jako hosté, kteří chtějí pomoct, rozhodli se akci uspořádat, což je nekonečná práce. „Nikdy jsem nic podobného nepořádal. Bude to moje premiéra a doufám, že se všechno povede. Obklopil jsem se rodinou a kamarády se stejným smýšlením, kteří mi dopomáhají uspořádání akce tohoto typu," přiznal Barák.

„Naším cílem je vybrat na Lindu co největší částku a pomoci ji v jejím boji s nelehkou situací, kterou prochází," dodal Novák.