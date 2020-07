Krutá rána! Nedávno extraliga a velké ambice, teď krajský přebor

Už je jasno, hokejový Chomutov v příští sezoně kvůli obřím dluhům vzdal účast v Chance lize! Místo tuzemské druhé nejvyšší soutěže se Piráti pro příští sezonu přihlásí jen do krajské ligy Ústeckého kraje.

Akciová společnost Piráti Chomutov má podle soudního zápisu dluh ve výši 37,5 milionu korun, které jsou většinou z dob působení v extralize. Hráčům má dlužit zhruba necelou třetinu této částky. Společnost je v insolvenci a seniorský hokej nyní v Chomutově provozuje zapsaný spolek. Ten přišel s návrhem, že každému z věřitelů (hráčů, kterým klub dluží je zhruba 60) nabízí splatit 30 procent z jejich pohledávek vůči klubu, když zbylých 70 procent klubu odpustí. Stačil ale nesouhlas byť jen jediného hráče a klub prvoligovou licenci nedostal. A k tomu nakonec opravdu došlo.

Na začátku července nové vedení klubu v čele s jeho šéfem Danielem Badinkou (šéf zapsaného spolku) oslovila skupina investorů v čele s bývalým brankářem Martinem Altrichterem. Ta přišla právě s oním návrhem „jednorázové splátky 30 procent".

„Po dlouhých jednáních menšina zainteresovaných s touto variantou nesouhlasila, tudíž klub nebude moci prokázat bezdlužnost vůči hokejovým subjektům a tím pádem neobdrží licenci na Chance ligu 2020/2021. Pohledávky hráčů se tak v celé výši budou řešit v rámci insolvenčního řízení s Piráti Chomutov, a.s," uvedl klub z pod Krušných hor na svém oficiálním webu.

Nicolas Hlava v dresu Chomutova.

Jan Pidrman, www.piratichomutov.cz/

Piráti tvrdí, že ohledně 30 procentního návrhu našli shodu s většinou hráčů. Na tuto dohodu podle nich odmítala přistoupit hlavně agentura Unlimited Sport Management zastupovaná Tomášem Krejčím. Ta má za klienty hlavně zahraniční hráče, třeba Bretta Flemminga, Justina Peterse nebo Masiho Marjamäkiho.

„Šéf hráčské asociace Libor Zbořil i samotní hráči se snažili najít shodu s menšinou kolem agenta Tomáše Krejčího, která s návrhem nesouhlasila, ovšem to se nepodařilo, takže seniorský hokej bude v Chomutově na krajské úrovni," sdělili Chomutovští.

Krejčí ovšem pro Sport.cz uvedl, že hráči z jeho agentury rozhodně nejsou jediný, kdo na návrh nepřistoupil.

„Vím o hráčích, kteří nejsou z naší agentury, a podepsat to taky nechtějí. Jeden hráč mi řekl, že vůbec nechápe, proč by kvůli 20 tisícům měl podepsat něco Chomutovu, aby klub pak mohl pokračovat z uspořených peněz. Aby si pak posílili tým a na úkor toho byli lepší než tým, kde ten dotyčný hráč působí nyní. To radši oželí 20 tisíc a pomůže svému současnému klubu," řekl Krejčí Sport.cz.

„V příštím týdnu se chceme sejít s našimi fanoušky, abychom jim vše vysvětlili a nastínili jim náš další postup," uzavřel Badinka, předseda výkonného výboru zapsaného spolku.

Chomutov v roce 2015 dokázal postoupit do extraligy a tehdy se domluvil s trenérem Vladimírem Růžičkou na dlouhodobé desetileté smlouvě. Největšího úspěchu Piráti dosáhli před třemi lety, kdy si zahráli semifinále nejvyšší soutěže.

Loni ale klub z extraligy spadl a Růžička se s Piráty dohodl na předčasném ukončení svého kontraktu. V uplynulé sezoně Chomutov hrál první ligu, v té následující ho čeká jen kraj...

Reakce Českého hokeje: „Vedení Českého hokeje vzalo na vědomí prohlášení klubu Piráti Chomutov, že nebude moci prokázat bezdlužnost vůči hokejovým subjektům a splnit tak podmínky pro účast v Chance lize. Oficiální písemné vyjádření v tomto smyslu jsme nicméně zatím neobdrželi. Musíme proto počkat, až se tak stane, nebo do konce července, kdy vyprší lhůta stanovená pro doložení bezdlužnosti vůči hokejovým subjektům Licenčním řádem. S definitivní platností rozhodne výkonný výbor Českého hokeje, který se sejde 11. srpna 2020,“ uvedl tiskový mluvčí Českého hokeje Zdeněk Zikmund.

Bez Chomutova by měla Chance liga v příští sezoně 18 účastníků.