Zásadní otázky a odpovědi v kauze Chomutov: Co teď bude dál s klubem i hráči? Plus další fakta

Komu nyní budou patřit práva na hráče, kteří měli za Chomutov hrát v příští sezoně první ligu?

Majitelem hráčský práv všech hokejistů Pirátů Chomutov je zapsaný spolek (řídí seniorský tým Chomutova), protože 31. 5. skončilo prohlášení, které měl uzavřené s akciovou společností Piráti Chomutov (ta vlastnila klub před zapsaným spolkem, nasekala obří dluhy a nyní je v konkurzu). Je důležité si uvědomit, že zapsaný spolek nic nedluží. Ten jen není schopen vyrovnat závazky vzniklé z minulých let, kdy chomutovský klub patřil akciové společnosti.

Jaký bude další postup?

Chomutov v současné době není držitelem licence (ta se přiděluje na rok), kterou by mohl nějaký způsobem zobchodovat. Klub si ve stanoveném termínu podal přihlášku do Chance ligy, teď je ve stanoveném termínu (do 31. 7.) povinen doložit bezdlužnost vůči hokejovým subjektům.

Kterou po středečním vyjádření zjevně nedoloží...

Tím pádem je jeho účast v Chance lize pasé, což by výkonný výbor svazu vzal 11. srpna na vědomí. Možná je i varianta, že nám dá klub do 31. července vědět, že přihlášku do Chance ligy stahuje. Třetí možností je, že se se všemi hokejovými subjekty nějakým způsobem domluví a licenci nakonec získá. I s tím je třeba do konce července počítat, jakkoliv se to zdá nepravděpodobné.

Jak může zapsaný spolek postupovat dál, pokud licenci pro Chance ligu nezíská?

Klub se může přihlásit do krajského přeboru. Záležet ale bude na tamějším krajském výkonném výboru, jak se k tomu postaví, protože termín přihlášek už uplynul.

Je možné, že by Piráti nenastoupili do žádné soutěže?

Je to nepravděpodobné, krajský výkonný výbor musí jejich přihlášku schválit. A je logické ji přijmout, protože všechny kluby v Ústeckém kraji budou mít zájem hrát proti takhle atraktivnímu soupeři.

Jak tedy může s hráči, kteří mu v klubu zbyli, zapsaný spolek nyní zacházet?

Na zapsaný spolek, který je členem hokejového svazu, se vztahuje v plném rozsahu přestupní řád. Pokud bude mít nějaký jiný klub zájem o hráče, obrátí se na zapsaný spolek a nějakým způsobem se dohodnou, že dotyčný hokejista odejde zadarmo, za peníze, za hráčskou výměnu. Pokud by se kluby nedohodly a hráč by neměl platnou smlouvu, přišel by přestup podle tabulkového odstupného. Tam je ale třeba počítat, že tabulková cena hráčů se odvíjí podle soutěže, ve které nastupují. Takže pokud by se přestup uskutečňoval v době, kdy by Piráti Chomutov hráli krajský přebor, bude tabulková cena výrazně nižší než v době, kdy působili v první lize. Nicméně kdyby zapsaný spolek nepřihlásil mužstvo do žádné soutěže, v tomto případě by byli jeho hráči od 1. srpna volní. Zatím na tzv. „hostování přes nesouhlas mateřského klubu", což je bez peněz. V případě, že by pak hráč neodehrál dvě sezony, je volný úplně. V tomto směru jsou práva hráčů ošetřena, aby se nemohlo stát, že v případě zkrachování klubu nebudou hráči zablokováni přestupním řádem.

Šéf Hráčské asociace Libor Zbořil pro Sport.cz uvedl, že by se měla zvýšit bankovní garance, kterou musejí kluby před sezonou složit. V extralize byla dřív sedm milionů, nyní je o čtyři miliony menší. Kluby Chance ligy nemají povinnost skládat nic. Neuvažujete o změně?

V současné době o ničem takovém nevím, může to ale přijít na přetřes. Na druhé straně je třeba říct, že bankovní garance se v extralize snižovala z důvodu, že ji v posledních sezonách nikdo nevyužil, nikdo na ni nebyl nucen sáhnout a klubům naopak jen limitovala přístup k finančním prostředkům a případným úvěrům od bank. Proto samy kluby si odsouhlasily změnu. Navíc není pravda, že řády v tomto směru nefungovaly.

Co máte na mysli?

Chomutov je teprve druhý případ, který od roku 2007 řešíme. Tím prvním byl před třinácti lety Vsetín. Že některé kluby z finančních důvodů končí není žádná výjimka. K tomu vcelku běžně dochází i v zahraničních soutěžích. Tomu žádné licenční řády nezabrání. A já nevidím za zásadní problém, jestli se to za třináct let stane dvěma klubům.

Spíš jsem narážel na to, že biti jsou na tom ve finále hlavně hráči...

Stanovisko svazu je takové, že o ekonomických záležitostech by měly mít hlavní a poslední slovo samotné kluby, protože to jsou právě ony, kteří si soutěž financují.

Zaznamenal jste vyjádření bývalého obránce Chomutova a dnes Liberce Ronalda Knota, který ze situace nastalé u Pirátů viní i hokejový svaz?

Proti takovým vyjádřením se chci kategoricky ohradit, nemají hlavu ani patu. Kdyby kterýkoliv z hráčů v uplynulých dvou třech sezonách, kdy finanční problémy v Chomutově eskalovaly, sebral odvahu a nedohodnul se na splátkovém kalendáři, tak klub nikdy nemohl dostat licenci (ke startu v extralize nebo první lize). Na hráče nikdo netlačil, aby přistupovali na splátkový kalendář. Pokud by tak neučinil jediný z nich, klub by ztratil licenci pro soutěž už dříve. Druhou věcí je, že na svazu se musíme řídit nejen svými předpisy, ale i těmi obecně právními.

To znamená?

Pokud se věřitel dohodne s dlužníkem na splátkovém kalendáři, není to pohledávka po lhůtě splatnosti. A nikdo; svaz, soudy ani finanční úřad; do toho nemůže zasahovat, protože nejde o pohledávku po lhůtě splatnosti.

Chápete ale postoj hráčů, že chtěli dostat více než pouhých 30 procent z dlužné částky?

Chápu je a rozumím, proč to dělali. Věřili, že peníze dostanou, v tom jim nikdo nemůže bránit. Je potom ale hloupé svalovat zodpovědnost na někoho jiného.