Slavia v slzách. Zemřel její bývalý hráč a trenér, který sešívané vedl i v extralize

Slížek do Slavie přišel na konci šedesátých let minulého století a v první polovině let sedmdesátých byl stabilním členem kádru, který se nakonec neúspěšně snažil o postup do tuzemské nejvyšší soutěže.

Po konci aktivní hráčské kariéry přesedlal na trenérskou dráhu, když se věnoval hlavně mládeži, dostal ale i příležitost vést slávistické áčko. „V devětaosmdesátém jsme přišli s Petrem Jarošem k mužstvu potácejícímu se na chvostu první národní ligy a podařilo se nám soutěž zachránit. Pak jsem ale odešel a možná jsem promarnil šanci se prosadit," vzpomínal v knize Červenobílá ledová síla.

Do Slavie se přesto jako kouč ještě vrátil a mezi lety 1997 až 1999 stál na její střídačce v extralize, když dělal asistenta Richardu Fardovi.

„V mládeži prošla jeho rukami celá řada slávistických talentů a k hokeji vedl i syna, který byl členem postupového kádru (do extraligy) v roce 1994 a nyní jde ve stopách svého otce jako mládežnický trenér," uvádí Slavia na svém webu.

I po skončení trenérské kariéry zůstal Slížek Slavii věrný, když se stal zaměstnancem klubu.