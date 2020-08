Vůle? Mám elektrokolo, ty vole, bavil Jágr reakcí na Satoranského

Čerstvé video zveřejněné pár dnů poté zachycuje část Jágrovy debaty s přáteli, mezi nimiž nechybí jeho kamarád a promotér Petr Větrovský, který se mimoděk provokativně ptá: „Jardo máš vůli?"

Jágr ládující se sladkým, i když by si možná ve svých osmačtyřiceti měl dávat více pozor na váhu v rámci přípravy na sezonu, do odpovědi zakomponoval právě tolik diskutovaný a mezi lidmi stále populárnější popoháněný bicykl.

„Já nemám. Já mám elektrokolo, ty vole. Já si to vyjedu," rozesmál Jágr okolí, které pochopitelně přijalo jeho slova jako odpověď Satoranskému, který se na vlnách rádia pustil do rozebírání aktivit kladenské legendy.

„Doufám, že mě nebude hodně lidí nenávidět, ale zklamal mě Jarda Jágr! Všichni jsme si ho idealizovali, že byl největší dříč, a pak ten člověk dělá reklamu na elektrokola. Je to špatný, prostě pro mě skončil! Musím říci, že to fakt nemá zapotřebí," vyjádřil Satoranský, jehož elitní basketbaloví kolegové v zámoří restartují sezonu, ale on sám už pro tento ročník v Americe dohrál. S Chicagem nepostoupil do play off.

Zlatý olympionik, mistr světa a vítěz Stanley Cupu v prvních dnech po Satoranského výrocích mlčel, zato se vyjadřovalo okolí. A bylo rozděleno.

„Doufám, že nás Jarda neposlouchá a nebude mi psát," přidal ještě basketbalista Chicaga v obavách, že jeho kritika Jágra za to, že propaguje stroj pro lenochy, mu přinese i neblahou odezvu.

Někteří sportovci se stavěli na Satoranského stranu, Jágr přece nemá co propagovat zařízení, které narušuje obraz neskonalého dříče. Ani když to přinese prospěch jeho klubu. Banální debata se zvrhala ...

Přišly také ostré výtky. Do basketbalisty se opřel i Větrovský, jehož cituje isport.cz. „Jestli budeš ještě v 48 letech hrát, budeš vítěz všeho, co vyhrát šlo, a budeš se starat o svůj klub, tak naprosto pochopím, že uděláš pro sponzora klubu reklamu. Doufám, že se toho dožiju, abych to viděl. Úcta je asi v nedohlednu. Ještě že Jarda skončil jen pro tebe a sám skončit nehodlá."