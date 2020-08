Jágr už v pět nevstává. Rytíře asi bude mít radši než svou nastávající, ale potěší ji v útočném pásmu

Pokáč v písni využil známé skutečnosti. Starší i zcela nové, sem tam je ale poslouchající Jágr opravoval. Zjevně s nadsázkou a legrací.

"Promiň, že ráno budu vstávat vždycky v pět," startuje píseň, načež Jágr okamžitě reaguje, že takhle brzy už nevstává a nepodporuje tímto teze o tom, že dře ve dne v noci, aby byl ve formě i v hokejově pokročilém věku.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Jaromír Jágr (@jj68jaromirjagr),Srp 15, 2020 v 4:54 PDT

Opravuje hned vzápětí. Žvýkačky Bubble Tape, které kdysi dávno propagoval, se už neprodávají.

Co by jej podle písně naštvalo, to by byla nepřipravená snídaně. A hned také upozorňuje, že v jeho věku se ho už netýká trénink s olověnou vestou.

Nicméně na aktuální téma potvrzuje, že jako odměnu za manželské služby by partnerku mohl svézt na elektrokole, jehož Jágrova propagace se v minulých dnech stala předmětem kriticky ze strany basketbalisty Tomáše Satoranského.

No a co Pokáčovými ústy nabízí kromě hmotných požitků? "Milovat tě budu skoro jak Rytíře Kladno" slibuje písňový Jágr, zato ten opravdový rychle namítá. „No tak to nevím."

Zato připouští, že by mohl v kariéře pokračovat třeba i do sto pěti a pak by se mohl vrhnout na plození dětí. "Já si myslím, že to půjde."

Nic nenamítá ani proti tomu, že by ho v posteli měla paní dlouze svlíkat z výstroje. A nebrání se ani následnému slibu, že jí předvede ´zkušený výkon v útočném pásmu´.

Podle skladby se rozhodně nechce se s novou partnerkou moc přehrabovat ve své minulosti. Jen naznačuje, že dívek na svém kontě dosud neměl víc než bodů v NHL. „To je pravda," dodává reálný Jágr.