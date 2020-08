Kdybych neměl slávistické srdce, tak tu dnes nejsem, má jasno klubová legenda

Legenda, ikona, která stále jede i ve třiačtyřiceti letech. Hokejový útočník Jaroslav Bednář sehrál první zápas po návratu do Slavie. Po pěti letech oblékl sešívaný dres a k výhře nad Sokolovem 4:3 přispěl dvěma asistencemi. „Hrozně jsem se na to těšil a jsem rád, že jsme vyhráli, i když až po prodloužení. Odehráli jsme utkání, ze kterého si můžeme hodně vzít,“ řekl pro klubový web Bednář.

Za Slavii odehrál tento útočník 467 zápasů a připsal si 419 bodů. Byl u největších úspěchů, tento klub má v srdci. I proto se vrátil, předchozí dvě sezony odehrál za Vrchlabí.

„To je bez debat! Proto jsem se sem vždy vracel, když jsem šel z Ameriky, ze Švýcarska, je to prostě srdcovka. Kdybych neměl slávistické srdce, tak tu dnes ani nejsem a hrál bych někde druhou ligu. Slavia je pro mě životní záležitost, a dokud na to budu mít, tak budu dělat všechno pro to, abych jí pomohl," netají se svým klubismem bývalý reprezentant.

Bednář oblékal sešívaný dres s přestávkami deset let. V roce 2008 zde vyhrál titul, naposledy za Slavii nastupoval v sezoně 2014/2015, kdy klub sestoupil z extraligy do první ligy. Vicemistr světa z roku 2006 po konci u červenobílých zamířil do Hradce Králové, kde strávil tři sezony. V uplynulém ročníku pak v Mountfieldu HK působil jako sportovní manažer, v březnu s koncem základní části ale ve funkci z osobních a rodinných důvodů skončil.

„Chci pomáhat mladším klukům, je to taková má vize. Chci, aby se kluci naučili užívat ten hokej, zažít u toho srandu a legraci. Hokej není jen o trénování a drilu, ale také o dobré partě a zábavě. Výborná parta tady je a já doufám, že nám to bude dál takhle šlapat," řekl Bednář po výhře nad Sokolovem, kde zkušený forvard naskočil v prvním útoku s Filipem Kuťákem a Davidem Šteinerem, krerým je čtyřiadvacet a dvaadvacet let.

"S kluky jsem hrál už na pár trénincích a vždy jsme dávali góly. Dnes jsme se trochu déle hledali, půlku zápasu to nebylo nic moc koukatelného, poté jsme již začali dávat góly. Ale spolupráce super, chce to určitě furt pracovat, hodně komunikovat a hledat se. Je jasné, že z jednoho utkání se nedají dělat závěry," dodal zkušený Bednář.

Další přípravné utkání sehraje Slavia v úterý v Litomeřicích.