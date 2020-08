Jágr v srpnu: Mám okolo 120 kilo, jsem manažerem a věřím, že se s Plekancem domluvíme

„Nedal jsem si datum, termín, kdy bych chtěl hrát. Snažím se teď dělat věci mimo led, ty jsou teď prioritou. Nyní se věnuji manažerským věcem, pak budu hokejistou. Do posilovny moc nechodím, nikdy jsem nebyl fandou posilovny a s mými kily, mám okolo 115, 120 kilo, chodit běhat, to není moc příjemný," rozesmál se osmačtyřicetiletý Jágr, když měl pauzu při natáčení.

Před časem si kladenský odchovanec natáhl lýtko. Zkusil jiný sport a byl problém. „Šel jsem si zahrát basketbal, vyskočil jsem a prasklo mi v lýtku," popsal Jágr kuriózní zranění. Snad Tomáš Satoranský by poradil, jak na hru pod bezednými koši...

I přesto Jágr trénuje, do tempa se dostává ale pomalu, kdy bude schopen naskočit do zápasu, neví, proto i utkání Rytířů v letním poháru jen sledoval.

„Během léta máme i jiné povinnosti, snažíme se zajistit chod klubu, je spousta natáčení, spousta reklam, spousta focení. Je lepší to udělat během léta než v sezoně. Až bude vše hotové, soustředím se na své výkony," má jasně rozdělené povinnosti - útočník, hrající majitel a manažer v jedné osobě.

Sezona startuje za pár týdnů, jestli naskočí do bojů o body hned od začátku, netuší. „Všechno záleží, jestli mi vydrží zdraví, jaká soutěž se bude hrát, jestli se bude hrát jen základní část, nebo i s play off, to je pro mě taky důležitý vědět," přemítá Jágr, který se pohybuje v hokeji přes čtyřicet let, ale teď ho čeká výjimečná sezona. Koronavirus určuje dění ve sportu.

„Není to jednoduchý pro nás, ani pro nikoho jiného, nařízení se mění ze dne na den, budou diváci, nebudou, jak vytvořit rozpočet na sezonu. Manažersky to bude moje nejtěžší sezona za posledních deset dvacet let. Hrát bez diváků by sport zabilo, tohle by týmy finančně neunesly. NBA a NHL se hraje, protože mají obrovský peníze za televizní práva, u nás to je skoro nulový. Bez diváků se dá hrát, ale nevěřím, že by hokej přežil," myslí si Jágr, který nejenže neví, kdy nastoupí, ale kde všude a s kým bude hrát.

Hovoří se o hostování ve Spartě, návratu Tomáše Plekance do Kladna. Otázky, na které nejsou nyní odpovědi. „Střídavé starty? Všechno by muselo do sebe zapadat. Dalším faktorem je, jak se budu cítit, další faktor, kolik bude moct být lidí na stadionu. Co se týče Tomáše, trénuje, smlouva podepsaná ale není. Věřím, že se domluvíme, je to hráč, který by nám strašně pomohl k našemu cíli, kterým je postup do extraligy."

Je tu mnoho srpnových neznámých, ale v jednom má Jágr jasno, touží vrátit Kladno mezi elitu.