Kladno hlásí historickou posilu. První ligu bude hrát za Rytíře Američan

Hokejové Kladno posiluje před novou sezonou. Tentokrát Rytíři sáhli až do zámoří, poprvé bude za tento klub hrát Američan. Do týmu Jaromíra Jágra přichází šestadvacetiletý obránce a rodák ze Spokane Zach Frye. A to není vše. Na zkoušce uspěli a do sezony v kladenském dresu vkročí také Ondřej Mikliš a Vsevolod Sorokin.