Majitel Pardubic sponzoruje Winter Classic s Jágrem, ale Rytířům fandit nemůže

Celá událost, při níž bude k vidění i utkání českých a slovenských legend a mezistátní zápas para hokejistů těchto dvou zemí, má tak nově název D+D REAL Winter Classic.

„Nemohlo nás potkat nic lepšího, než když si úspěšný podnikatel odvážně vybere podporu unikátního projektu a tím dává razítko na náš dojem, že půjde o jedinečnou akci. Chtěl bych Petru Dědkovi moc poděkovat, že do toho s námi ve složité dobře jde. Moc si ho za to vážím," říká Jaromír Jágr, který je jako hrající majitel kladenského klubu i spoluorganizátorem akce s rozpočtem okolo 33 milionů korun.

„Ne všichni chtějí organizovat akci, která přináší především starosti a nemusí být ani zisková. Proto jsem chtěl Jardu i agenturu Eniva podpořit. V regionu bydlím a podnikám, takže mi přišlo logické se s tím projektem spojit," tvrdí Dědek, ale na rovinu přiznává, že při pátečním prvoligovém zápase Kladno–Vrchlabí nebude fandit Rytířům. „Samozřejmě musím přát mužstvu z města, kde jsem se narodil a začal tam i s hokejovým byznysem," míní majitel developerské a investiční společnosti.

Dědek: Nedívám se na to klubovou optikou

Akci sponzorsky zaštítí, i když jeho Pardubice při ní ve hře nebudou a naopak se tam představí úhlavní rival Dynama, hradecký Mountfield. „Nedívám se na to klubovou optikou, ale spíš přes to, že jde o skvělou příležitost pro celou oblast, ke které mám silnou osobní vazbu a pro náš národní sport, kterým hokej v Česku bezpochyby je. Jsem rád, že se budou hrát atraktivní zápasy pod otevřeným nebem v našem nejznámějším lyžařském areálu," vysvětluje Dědek.

Jaromír Jágr, majitel hokejových Pardubic Petr Dědek a Andrea Bársony z pořadatelské agentury během mediálního setkání k projektu Winter Classic

Vlastimil Vacek, Právo

Z předprodeje zmizelo během čtyř týdnů přes šedesát procent dostupné kapacity vstupenek. „Zájem o nás opravdu překvapil, je skutečně hodně velký a nejlevnější lístky za 990 Kč už jsou všechny vyprodány," říká za pořadatele Andrea Bársony.

„Pokud bychom museli z hygienických důvodů omezovat návštěvnost, tak bych jim chtěla jenom připomenout, že čím dříve si fanoušci vstupenky pořídí, tím výhodnější to pro ně bude. Tím, že prodáváme vstupenky přes internet, víme, kdy si kdo zakoupil vstupenku, těm posledním v pořadí by se peníze vracely," dodává.

Provizorní stadion s tribunami pro 7500 diváků bude postaven přímo pod sjezdovkou ve Svatém Petru. Organizátoři věří, že zápasy pod širým nebem nezhatí ani zásah vyšší moci v podobě další vlny pandemie koronaviru.

„Beru to tak, že to je nepříjemná situace, ale my ji nemůžeme nijak ovlivnit. Můžeme jen čekat a doufat, že ta nařízení celý projekt nijak výrazně neovlivní. Byla by to obrovská škoda. Věřím, že se vše kolem toho viru začne zlepšovat a postupně tady budeme mít život, jaký jsme měli před covidem," řekl Jágr, jenž hrál pod širým nebem už před jedenácti lety Utkání hvězd KHL na Rudém náměstí v Moskvě a dvakrát takový zápas zažil i v NHL.

Jaromír Jágr na tiskové konferenci

Vlastimil Vacek

V zákulisí se mluví o tom, že program hokejových zápasů ve Špindlerově Mlýně by se ještě mohl rozšířit o zápas Kladna se Vsetínem, zřejmě už ve středu 9. prosince.

„Různé varianty a nápady jsou na stole. Zvlášť poté, co jsme viděli, že ten zájem je obrovský a jsem přesvědčen, že dva měsíce před akcí budeme mít úplně vyprodáno. Pokud by bylo všechno v normálu, tak věřím, že se tam ještě něco přidá," uvedl hrající majitel Rytířů Jágr.