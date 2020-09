Hokejisté Přerova a Frýdku-Místku jsou v karanténě

Zatímco Přerov na svém oficiálním webu potvrdil jednoho pozitivně testovaného hráče na covid-19, zástupci Frýdku Místku oznámili několik pozitivních nálezů. Oba celky dnes přerušily přípravu.

"Zubři mají oficiálně potvrzenou nákazu u jednoho hráče, který však od pátku 4. září nepřišel do kontaktu s dalšími členy týmu ani s vedením klubu. Ostatní hráči i realizační tým jsou bez příznaků nemoci," uvedli Přerovští. Na základě dohody s hygieniky by měli být v karanténě do 14. září. V pondělí se celý tým podrobí kontrolním testům.

Přerov měl v sobotu nastoupit proti Vrchlabí, které je ale také v karanténě a zápas byl již dříve odložen. Nejbližší utkání tak Zubry teoreticky čeká ve středu 16. záři, kdy mají hrát v Kladně.

Frýdek-Místek ohlásil, že nebude hrát proti Třebíči, Kolínu a Prostějovu. Farmářský tým extraligového Třince by tak měl být v karanténě celý příští týden.

Vedle Přerova, Frýdku-Místku a Vrchlabí jsou momentálně v karanténě i hráči Kadaně a Ústí nad Labem.